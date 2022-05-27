طلاب سعوديون يحصدون ميداليات ذهبية وفضية بمسابقة آيتكس 2022

حصد الطلاب السعوديون المشاركون في معرض"آيتكس 2022" الدولي للاختراعات والابتكارات التقنية في ماليزيا، 6 ميداليات ذهبية و2 فضيةو5 جوائز خاصة.

وفاز طلاب وطالبات المملكة في المعرض بـ 6 جوائز ذهبية كبرى في مجالات علمية مختلفة، منها مجال الأتمتة والعمليات بمشاركة الطالب وسام جابر المالكي، والطالب إسماعيل إبراهيم صفراطه، ومجال المواد بمشاركة الطالب فيصل فهد المحيش، ومجال تكنولوجيا المعلوماتوالاتصالات والوسائط المتعددة بمشاركة الطالبة جنى غسان زكائي.

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كما فاز الطلبة في مجال التكنولوجيا الحيوية والصحة بمشاركة الطالبة أميرة علي العجلان، ومجال البيئة بمشاركة الطالبة جنى سليمان الريفي، كما حقق الطلاب والطالبات جائزتين فضيتين في مجال البيئة من خلال الطالبة ميمونة فائق فطاني، ومجال المواد بمشاركة الطالب مشاري عبدالله الدوسري.

وحصلت كل من الطالبة جنى غسان زكائي، والطالبة أميرة علي العجلان، والطالب فيصل فهد المحيش، على جوائز خاصة من معرض آيتكس كأفضل ابتكار، كما حصل كلٌّ من الطالبة ميمونة فائق فطاني، والطالبة جنى سليمان الريفي، جائزتي تكريم من المجلس الخليجي لبراءات الاختراع.

من جهته، عبر الملحق الثقافي للمملكة بماليزيا، فهد الشمري، عن افتخاره بطلبة المملكة بمناسبة تحقيقهم الميداليات الذهبية والفضية في المعرض.