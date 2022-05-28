بصور الإبل.. عبق الماضي في الجواز السعودي الجديد

نشر نادي الإبل صورا للجواز السعودي، وهو يحمل بين صفحاته صورة داخلية لجواز سفر سعودي جديد، يظهر فيها قطيع من الإبل، وذلك في أحدث خطوات الدعم الحكومي لقطاع الإبل في المملكة.
نفخر بأن جوازنا الجديد يُجسد رمز لثقافتنا وحضارتنا ..عطايا الله 🐪🇸🇦.#نادي_الإبل pic.twitter.com/q7I404qHcl— نادي الإبل (@CamelClub) May 27, 2022
واحتفى النادي بإضافة صور الإبل إلى صفحات جواز السفر السعودي الجديد، قائلا: "نفخر بأن جوازنا الجديد يُجسد رمزا لثقافتنا وحضارتنا.. عطايا الله".
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الجدير بالذكر أن السعودية تقيم سنويا مهرجانا خاصا بالإبل يتم فيه سباقات وجوائز بالملايين، ومزادات.
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