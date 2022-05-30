البتول تتوج بذهب البلياردو.. ونجلاء بطلة السنوكر
اختتام بطولة الاتحاد للبلياردو والسنوكر الأولى للسيدات التي أقيمت على صالة نادي القادسية بمدينة الخبر بمشاركة لاعبات من مختلف مناطق المملكة
اختتمت أمس الأحد، منافسات بطولة الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر الأولى للسيدات للموسم الرياضي الحالي 2022، والتي أقيمت على صالة نادي القادسية بمدينة الخبر بمشاركة 12 لاعبة من مختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى لاعبات من فئة الصم.
وتوج رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر، الدكتور ناصر الشمري، أصحاب المراكز الأولى في البطولة.
وحققت اللاعبة البتول الحمزة المركز الأول في منافسات البلياردو، وتوجت بالميدالية الذهبية ودرع البطولة ومكافأة مالية، وجاءت اللاعبة آلاء الحلوة في المركز الثاني، واللاعبة إيمان ضيف الله في المركز الثالث.
وفي منافسات السنوكر، حققت المركز الأول والميدالية الذهبية ودرع البطولة ومكافأة مالية اللاعبة نجلاء النعيمي، والمركز الثاني اللاعبة سهراب شكري، والمركز الثالث اللاعبة رحاب يحيى.
وحصلت جميع اللاعبات المشاركات على هدايا قيمة مقدمة من تطبيق شركة غولدن سنت.
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