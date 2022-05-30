"العنف الأسري" يتدخل لإنقاذ #معنفة_الموسم في جازان

تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطعا لصراخ فتاة من داخل أحد المنازل بجازان، وذكروا أن والدها يقوم بتعنيفها وضربها مطالبا إياها بعدم الصراخ أو إصدار أي صوت.

وقد تفاعَلَ مركز بلاغات العنف الأسري التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية، مع وسم "معنفة الموسم" بمنطقة جازان، التي ظهر صوتها في مقطع فيديو متداول وهي تصرخ، بعد أن تعرضت لعنف على يد والدها.

#معنفة_الموسم

يضربه بكل قوته ومايبيها تطلع صوت ولاتصرخ،وكأنه قاعد يضرب جماد مو انسان يحس ويتألم،لعىْك الله ان شاءالله يسحبونك لقسم شرطه وتنجلد نفسهاpic.twitter.com/IZ6RjqcHJX — هيلو|Hélicoptère (@a_helicoptere) May 29, 2022

مادة اعلانية

ودشّن مغردون وسمًا على "تويتر" تحت عنوان "معنفة الموسم" طالبوا من خلاله الجهات المعنية بالتحقق من صحة المقطع والعمل على إنقاذ الفتاة.

الجدير بالذكر أن النيابة قد نوهت إلى أن نظام الحماية من الإيذاء يعزز جملة من الضمانات للقضاء على حالات العنف ضد المرأة، ويقرر حزمة من الإجراءات والعقوبات الجزائية التي تتسم بالحزم والصرامة تجاه أي تجاوزات في هذا الشأن.

وبيّنت أنه يُحظر كل شكل من أشكال العنف يُرتكب من شخص تجاه امرأة، متجاوزًا بذلك حدود ما له من ولاية عليها أو سلطة أو مسؤولية، أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية، أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية.

وحذّرت من أشكال العنف ضد المرأة، أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو تهديدها، متوعدة مرتكبيه بعقوبات السجن مدة لا تقل عن شهر وتصل إلى سنة، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف وتصل إلى 50 ألف ريال، وحال العودة تُضاعَف العقوبة.