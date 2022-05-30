.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"العنف الأسري" يتدخل لإنقاذ #معنفة_الموسم في جازان

  • الخط
تعنيف طفلة -
تعبيرية

"العنف الأسري" يتدخل لإنقاذ #معنفة_الموسم في جازان

والدها يضربها بعنف مطالبا إياها بعدم الصراخ

العربية.نت - مريم الجابر

نشر في: آخر تحديث:

تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطعا لصراخ فتاة من داخل أحد المنازل بجازان، وذكروا أن والدها يقوم بتعنيفها وضربها مطالبا إياها بعدم الصراخ أو إصدار أي صوت.

وقد تفاعَلَ مركز بلاغات العنف الأسري التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية، مع وسم "معنفة الموسم" بمنطقة جازان، التي ظهر صوتها في مقطع فيديو متداول وهي تصرخ، بعد أن تعرضت لعنف على يد والدها.

ودشّن مغردون وسمًا على "تويتر" تحت عنوان "معنفة الموسم" طالبوا من خلاله الجهات المعنية بالتحقق من صحة المقطع والعمل على إنقاذ الفتاة.

الجدير بالذكر أن النيابة قد نوهت إلى أن نظام الحماية من الإيذاء يعزز جملة من الضمانات للقضاء على حالات العنف ضد المرأة، ويقرر حزمة من الإجراءات والعقوبات الجزائية التي تتسم بالحزم والصرامة تجاه أي تجاوزات في هذا الشأن.

وبيّنت أنه يُحظر كل شكل من أشكال العنف يُرتكب من شخص تجاه امرأة، متجاوزًا بذلك حدود ما له من ولاية عليها أو سلطة أو مسؤولية، أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية، أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية.

وحذّرت من أشكال العنف ضد المرأة، أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو تهديدها، متوعدة مرتكبيه بعقوبات السجن مدة لا تقل عن شهر وتصل إلى سنة، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف وتصل إلى 50 ألف ريال، وحال العودة تُضاعَف العقوبة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
كيف يخطط بوتين لاحتلال العاصمة الأوكرانية؟ كيف يخطط بوتين لاحتلال العاصمة الأوكرانية؟
اكتشف المزيد