وزير خارجية السعودية يبحث مع نظيره الأميركي العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية

أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، اليوم الاثنين، بوزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية أنتوني بلينكن.

واستعرض الجانبان خلال الاتصال أوجه العلاقات الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة، وسُبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة، بما يحقق مزيداً من الاستقرار والازدهار للبلدين والشعبين الصديقين، نقلا عن وكالة الأنباء السعودية (واس).

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كما ناقش الجانبان أبرز القضايا الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.