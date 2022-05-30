.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

وزير خارجية السعودية يبحث مع نظيره الأميركي العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية

  • الخط
وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبد الله ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن
وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبد الله ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن

وزير خارجية السعودية يبحث مع نظيره الأميركي العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية

استعرض الجانبان خلال الاتصال أوجه العلاقات الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة

دبي - قناة العربية

نشر في: آخر تحديث:

أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، اليوم الاثنين، بوزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية أنتوني بلينكن.

واستعرض الجانبان خلال الاتصال أوجه العلاقات الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة، وسُبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة، بما يحقق مزيداً من الاستقرار والازدهار للبلدين والشعبين الصديقين، نقلا عن وكالة الأنباء السعودية (واس).

بايدن: لن نرسل أنظمة صواريخ لأوكرانيا يمكنها الوصول إلى روسيا أميركا روسيا و أوكرانيا بايدن: لن نرسل أنظمة صواريخ لأوكرانيا يمكنها الوصول إلى روسيا

كما ناقش الجانبان أبرز القضايا الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
السيطرة على حريق في سوق الخيام بالكويت السيطرة على حريق في سوق الخيام بالكويت
اكتشف المزيد