السعودية.. صورتان من نيوم تفوزان بمعرض التنوع البيولوجي

بمناسبة اليوم العالمي للتنوع البيولوجي للأمم المتحدة في المملكة العربية السعودية وتحت شعار "بناء مستقبل مشترك لجميع الحياة"، جرى الاحتفال بالتنوع البيولوجي من خلال عرض الصور التي تم اختيارها من مسابقة التصوير الفوتوغرافي التي انطلقت في "اليوم الدولي لأمنا الأرض".
واختيرت صورتان للمصور الصحفي محمد الشقيقي ضمن الصور الفائزة في مسابقة اليوم العالمي للتنوع البيولوجي للأمم المتحدة في السعودية، هذه الصور تعود لإحدى المواقع الجميلة والطبيعية في منطقة نيوم حيث صورة النخيل.
مع البحر تقع في وادي طيب اسم الذي يتميز بطبيعة خلابة، وهناك الصخرة التي ارتكزت على قوامٍ نحيل لتكون فاتنة وساحرة لمشاهديها، والتي تقع في صحراء حسمى بمنطقة نيوم والتي تبعد عن مدينة تبوك 80 كم تقريباً.
من جهتها، تقدمت الأمم المتحدة في السعودية عبر حسابها في تويتر بالشكر لجميع المشاركين في مسابقة تصوير التنوع البيولوجي بالتقاط التنوع البيولوجي في المملكة، داعين الجميع للاحتفال بيوم التنوع البيولوجي والقيام بجولة في معرضهم الافتراضي لاستعراض جمال ذلك التنوع في السعودية.
كما تلقى شهادة المشاركة والمقدمة باتفاقية التنوع البيولوجي والأمم المتحدة في المملكة.
من جهته أعرب الشقيقي لـ"العربية.نت" عن سعادته قائلا: "الحمد لله على توفيقه بفوز صورتين من تصويره للطبيعة من قلب نيوم في هذه المسابقة"، مقدما الشكر لجميع القائمين على هذه المسابقة "والتي تعكس جمال الطبيعة في التنوع البيولوجي في مملكتنا الحبيبة".
وأضاف أن "الطبيعة هي من تجذبك إليها وخصوصاً في منطقة تبوك حيث تنوع الطبيعة سواء بجبالها وتضاريسها ورمالها وسواحلها الساحرة بشواطئها البكر وروعة شعبها المرجانية".
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