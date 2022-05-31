إيقاف مشهورة "سناب" عن العمل بالسعودية.. وتغريمها 400 ألف

أعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية، الثلاثاء، عن ضبط شخصية مشهورة في تطبيق (سناب شات) وهي من جنسية عربية مخالفة للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة والمرتبطة بضوابط العمل التجاري والإعلاني.

كما أصدرت تعميمًا بإيقافها عن ممارسة الإعلان في المملكة وتغريمها بـ 400 ألف ريال، بسبب العمل بدون ترخيص رغم عدم أحقيتها بذلك كونها قادمة للمملكة بتأشيرة سياحية، كما ضبطت وزارة التجارة المنشأة المخالفة التي تم الإعلان لها وأوقعت عليها العقوبات النظامية.

مادة اعلانية

وخالفت فتاة (السناب شات) المشهورة أنظمة عدة منها: نظام الإعلام المرئي والمسموع ونظام التجارة الإلكترونية ونظام مكافحة التدخين من خلال ممارسة العمل الإعلاني دون ترخيص، وقيامها بنشر مقاطع وتغطيات إعلانية عبر حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي روجت من خلالها لمنتجات التبغ والدخان، والتي تنص الأنظمة واللوائح على الامتناع عن الترويج أو التسويق أو الإعلان عنها وعن منتجاتها بشكل مباشر أو غير مباشر.

ضمن الرصد المشترك مع وزارة التجارة والجهات المختصة، الهيئة تصدر غرامة بـ400 ألف ريال على زائرة عربية وتعميمًا بعدم التعامل معها أو الإعلان لديها.

لمخالفتها نظامي #المرئي_والمسموع والتجارة الإلكترونية. pic.twitter.com/ACCdap90ju — الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع (@gcamsa) May 31, 2022

كما تمت إحالة المخالفة للجنة النظر في عقوبات نظام التجارة الإلكترونية لإيقاع العقوبات النظامية عليها وعلى المنشأة التجارية لارتكابهما مخالفة الترويج لمنتجات التبغ في الإعلان الإلكتروني المنصوص قطعًا على منعها والتحذير من التسويق لها.

وأصدرت الهيئة تعميمًا بعدم التعامل مع المعلنة أو الإعلان لديها والإشعار بإيقاف الزائرة عن ممارسة الإعلان في المملكة أو المحتوى الموجه للجمهور السعودي.

يذكر أن شهيرة "سناب شات" والتي أشارت الهيئة لحسابها بأول حرفين (YO) وصلت الرياض منذ أيام قليلة في زيارة سياحية للمملكة لتقوم بعدة إعلانات، أبرزها إعلان عن التبغ والسجائر.