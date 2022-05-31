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إيقاف مشهورة "سناب" عن العمل بالسعودية.. وتغريمها 400 ألف

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شعار سناب شات (أرشيفية من رويترز)

إيقاف مشهورة "سناب" عن العمل بالسعودية.. وتغريمها 400 ألف

العربية.نت - مريم الجابر

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أعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية، الثلاثاء، عن ضبط شخصية مشهورة في تطبيق (سناب شات) وهي من جنسية عربية مخالفة للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة والمرتبطة بضوابط العمل التجاري والإعلاني.

كما أصدرت تعميمًا بإيقافها عن ممارسة الإعلان في المملكة وتغريمها بـ 400 ألف ريال، بسبب العمل بدون ترخيص رغم عدم أحقيتها بذلك كونها قادمة للمملكة بتأشيرة سياحية، كما ضبطت وزارة التجارة المنشأة المخالفة التي تم الإعلان لها وأوقعت عليها العقوبات النظامية.

من مشاهير سناب شات.. تغريم سعوديتين 400 ألف ريال السعودية من مشاهير سناب شات.. تغريم سعوديتين 400 ألف ريال

وخالفت فتاة (السناب شات) المشهورة أنظمة عدة منها: نظام الإعلام المرئي والمسموع ونظام التجارة الإلكترونية ونظام مكافحة التدخين من خلال ممارسة العمل الإعلاني دون ترخيص، وقيامها بنشر مقاطع وتغطيات إعلانية عبر حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي روجت من خلالها لمنتجات التبغ والدخان، والتي تنص الأنظمة واللوائح على الامتناع عن الترويج أو التسويق أو الإعلان عنها وعن منتجاتها بشكل مباشر أو غير مباشر.

كما تمت إحالة المخالفة للجنة النظر في عقوبات نظام التجارة الإلكترونية لإيقاع العقوبات النظامية عليها وعلى المنشأة التجارية لارتكابهما مخالفة الترويج لمنتجات التبغ في الإعلان الإلكتروني المنصوص قطعًا على منعها والتحذير من التسويق لها.

وأصدرت الهيئة تعميمًا بعدم التعامل مع المعلنة أو الإعلان لديها والإشعار بإيقاف الزائرة عن ممارسة الإعلان في المملكة أو المحتوى الموجه للجمهور السعودي.

يذكر أن شهيرة "سناب شات" والتي أشارت الهيئة لحسابها بأول حرفين (YO) وصلت الرياض منذ أيام قليلة في زيارة سياحية للمملكة لتقوم بعدة إعلانات، أبرزها إعلان عن التبغ والسجائر.

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