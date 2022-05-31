عمرها 80 مليون عام.. اكتشاف بقايا زواحف بحرية غرب السعودية

بعدما أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، الثلاثاء، شراكة مع هيئة المساحة الجيولوجية السعودية في مشروع يعد من أكبر أعمال المسوحات في المملكة العربية السعودية، ويشمل ساحل البحر الأحمر، عثرت أعمال الحفر الأولي على عظام سحلية بحرية ضخمة يعود عمرها لأكثر من 80 مليون سنة، وذلك خلال الـ10 أيام الأولى من العمل

فقد أفاد جون باغانو، الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير، بأنه لطالما ارتبطت روح المغامرة بجوهر الاكتشاف.

مادة اعلانية

حياة منذ ملايين السنين

وأضاف أن الوجهة هي بالفعل موطن لأول موقع للتنقيب عن الآثار تحت الماء في المملكة العربية السعودية، شارحا أن الكشف على البر قد كان في وقت سابق تحت الماء من أدلة جيولوجية وحفريات منذ ملايين السنين، وهو دلالة واضحة على أن الحياة كانت في هذه المنطقة منذ ملايين السنين، وفق قوله.





كما تابع باغانو أن هذه الشراكة هي امتداد لالتزام راسخ من الشركة وهي شركة تطوير عقاري، عن أنها مسؤولة عن تحديد مواقع هذه الكنوز الطبيعية الموجودة وحمايتها وإظهارها للعالم بالشكل الأنسب.

أهمية "علم الأحافير"

وأشار إلى اهتمام المملكة العربية السعودية المتزايد بــ "علم الأحافير"، آملا أن تكون الأعمال الجديدة هذه سبباً إضافياً لتعزيز العمل على اكتشاف التراث القديم المدفون على طول الساحل.

يذكر أن شركة البحر الأحمر للتطوير ستستمر بالعمل مع الهيئة لتحديد المناطق ذات الأهمية الجيولوجية الفريدة مما سيضيف إلى التجارب السياحية التي تقدمها وجهة البحر الأحمر المستدامة في اكتشاف التاريخ الطبيعي الغني لشبه الجزيرة العربية.