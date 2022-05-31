لافروف يصل إلى السعودية في زيارة رسمية

وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، إلى الرياض، قادماً من البحرين في زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية.
وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي، نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير خالد السحلي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا عبدالرحمن بن سليمان الأحمد.
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وكان لافروف قد التقى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وأكد لافروف أنه بحث الملف الأوكراني، فضلاً عن قضايا إقليمية أخرى.
وقال خلال مؤتمر صحفي مشترك اليوم الثلاثاء، مع نظيره البحريني عبد اللطيف الزياني، إن بلاده ستضمن عبور السفن الأوكرانية المحملة بالغذاء.
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