هذه التغيرات المتوقعة لمؤشر "إم إس سي أي" على السوق السعودية

قال رئيس المشورة في GIB Capitalعبدالله الحامد، إن سوق الأسهم السعودية سيشهد إعادة تقييم من قبل مؤشر "إم إس سي أي" وسط توقعات بدخول 6 شركات.

وذكر الحامد، في مقابلة مع "العربية"، أن الشركات المتوقع دخولها تضم (أكوا باور، علم، مجموعة تداول، البنك السعودي للاستثمار).

مادة اعلانية

وتوقع الحامد، خروج شركتين من المؤشر القياسي هما (التعاونية، العثيم)، على ينضما إلى مؤشر الشركات الصغيرة والذي سيشهد دخول الشركة العربية للتعهدات الفنية، والمنجم، وكيمانول، وساسكو.

وأضاف أن المؤشر ينقسم إلى جزئين مؤشر قياسي ويضم 36 شركة وآخر للشركات الصغيرة.

وتوقع أن تصل التدفقات النقدية إلى مليار دولار لكل الشركات بالمؤشر السعودي، مشيرا إلى أن حجم ملكية المستثمر الأجنبي في السوق السعودية تقارب 11% من إجمالي السوق.