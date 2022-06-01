وزير خارجية السعودية: موقفنا الخليجي موحد من أزمة أوكرانيا

اختتم اليوم في العاصمة السعودية الرياض اجتماع عقد بين وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، حيث أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بعد الاجتماع، أن الموقف الخليجي من الأزمة في أوكرانيا موحد.
من جهته، قال لافروف إن شركاءنا في الخليج أكدوا أنهم لن ينضموا للعقوبات على روسيا، لافتاً إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تتفهم طبيعة الصراع بيننا وبين الغرب.
حل سياسي
وكان وزير الخارجية السعودي أكد أمس على موقف المملكة بشأن الأزمة في أوكرانيا، والمبني على أسس القانون الدولي ودعمها للجهود الهادفة للتوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة ويحقق الأمن والاستقرار.
وزير خارجية #السعودية: موقفنا الخليجي موحد من الأزمة في #أوكرانيا— العربية (@AlArabiya) June 1, 2022
#العربية pic.twitter.com/2ipRoWZKU9
وأضاف خلال استقباله وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن المملكة على استعداد لبذل الجهود اللازمة للمساهمة في التوصل إلى حل سياسي للأزمة، بحسب تغريدة نشرت على حساب وزارة الخارجية السعودية في تويتر، اليوم الأربعاء.
كما استعرض الجانبان العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال مستجدات الأوضاع في المنطقة والعالم والجهود المبذولة تجاهها.
تعزيز العلاقات
وكان وزير الخارجية الروسي والوفد المرافق له، وصلوا إلى الرياض أمس، في زيارة رسمية للمملكة.
#أخبار_وزير_الخارجية | سمو وزير الخارجية الأمير #فيصل_بن_فرحان @FaisalbinFarhan يستقبل معالي وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف، والوفد المرافق له pic.twitter.com/i3jkVBUWmR— وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) May 31, 2022
يشار إلى أن لافروف كان التقى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة قبيل القدوم إلى السعودية، وأكد أنه بحث الملف الأوكراني، فضلاً عن قضايا إقليمية أخرى.
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