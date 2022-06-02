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البيت الأبيض: العاهل السعودي وولي العهد كان لهما دورا حيويا في تمديد الهدنة باليمن

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الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان
الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان
اليمن والحوثي

البيت الأبيض: العاهل السعودي وولي العهد كان لهما دورا حيويا في تمديد الهدنة باليمن

بايدن: السعودية أظهرت قيادة شجاعة من خلال التصديق على بنود الهدنة وتنفيذها

دبي _ العربية.نت

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قال البيت الأبيض، مساء الخميس، إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان كان لهما دورا حيويا في تمديد الهدنة في اليمن.

وقبيل ذلك رحب الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، بتمديد هدنة توسطت فيها الأمم المتحدة بين طرفي الصراع في اليمن. وقال إن السعودية أظهرت "قيادة شجاعة" من خلال التصديق على البنود وتنفيذها.

وأضاف بايدن في بيان "كان الشهران الماضيان في اليمن من بين الفترات الأكثر سلما منذ بدأت الحرب الرهيبة قبل سبع سنوات بفضل الهدنة التي أبرمت في أبريل".

جو بايدن
جو بايدن

وقال بايدن إن عمان ومصر والأردن لعبت دورا جعل من عملية الهدنة أمرا ممكنا. وأضاف "الولايات المتحدة ستظل مشاركة في هذه العملية على مدى الأسابيع والأشهر المقبلة"، وستركز على ردع التهديدات عن الأصدقاء والشركاء.

وكان المبعوث الأممي الخاص لليمن هانس غروندبرغ، أعلن الخميس، الاتفاق على تمديد الهدنة الحالية لشهرين. وقال غروندبرغ في بيان نشره مكتبه، إن أطراف النزاع استجابت "بشكل إيجابي" إلى اقتراح الأمم المتحدة لتجديد الهدنة السارية، حيث تدخل الهدنة المجددة حيز التنفيذ عند انتهاء الهدنة الحالية اليوم في السابعة مساء بتوقيت اليمن.

المبعوث الأممي يعلن تمديد الهدنة في اليمن لشهرين إضافيين اليمن اليمن والحوثي المبعوث الأممي يعلن تمديد الهدنة في اليمن لشهرين إضافيين

وأوضح أنه جرى تمديد الهدنة وفق نفس أحكام الاتفاقية الأصلية التي دخلت حيز التنفيذ في الثاني من أبريل نيسان الماضي. وقال غروندبرغ "شهد اليمنيون الفوائد الملموسة للهدنة خلال الشهرين الماضيين".

فقد انخفض عدد الضحايا المدنيين بشكل كبير، ودخل المزيد من الوقود إلى اليمن عبر ميناء الحديدة، مع استئناف الرحلات التجارية من وإلى مطار صنعاء الدولي، بعد ما يقرب من ست سنوات على الإغلاق.

إلى ذلك قالت بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن إن سفراء الاتحاد يرحبون بتمديد الهدنة في اليمن. وأوضحت البعثة عبر حسابها على تويتر أن السفراء عبروا عن أملهم في أن يؤدي تمديد الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار، مؤكدين ضرورة إعادة فتح الطرق حول تعز.

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