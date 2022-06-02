السعودية.. طالب يطعن أستاذاً في إحدى مدارس جازان
مصدر للعربية نت: المعلم أصيب بطعن بكتفه أدى لإجراء عملية عاجلة لتقطيب الجرح
تعرض معلم في إحدى مدارس مركز الصهاليل في محافظة هروب التابعة لتعليم صبيا جنوب غربي السعودية بعد نهاية دوام اليوم الخميس لحادثة اعتداء بالطعن بسلاح أبيض من قبل أحد الطلاب بالمدرسة.
واستدعى إسعاف المعلم ونقله إلى مستشفى صبيا العام متأثرا بإصابته التي تعرض لها.
وكشف مصدر لـ"العربية.نت" أن المعلم أدخل المستشفى بعد تحويله من مركز طوارئ محافظة هروب وخضع للإسعافات الأولية من قبل الكادر الطبي بالمستشفى.
وبين أن المعلم أصيب بالطعن في كتفه الأيمن مما أدى لإجراء عملية عاجلة لتقطيب الجرح الذي تسببت به حادثة الطعن.
وأضاف أن المصاب خرج من المستشفى على مسؤوليته بعد توجيه الطبيب المشرف على حالته بإحالته إلى البقاء للمراقبة للاطمئنان على صحته.
هذا وقد باشرت الجهات الأمنية التحقيقات بالحادثة واستكمال الإجراءات النظامية.
-
إدانة مخالف لنظام السوق السعودية تلاعب بأسهم 20 شركةعبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بالمعرف (صائد النسب) أسواق المال
-
سعودي يبدع بتصوير طبيعة السعودية.. فوصلت صوره لصحف العالمالمصور طارق المطلق الذي يلقّب بـ"ملك الصحراء" تخصص بتصوير الرمال والإبل السعودية
-
وزير الحج والعمرة: إطلاق خدمة إلكترونية للتقديم على العمرة من خارج السعوديةرؤية 2030 تستهدف تسهيل استقبال المعتمرين بأعداد أكبر سياحة وسفر