.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

السعودية.. طالب يطعن أستاذاً في إحدى مدارس جازان

  • الخط
تعبيرية - حافلة مدرسية
تعبيرية

السعودية.. طالب يطعن أستاذاً في إحدى مدارس جازان

مصدر للعربية نت: المعلم أصيب بطعن بكتفه أدى لإجراء عملية عاجلة لتقطيب الجرح

العربية.نت - مريم الجابر

نشر في: آخر تحديث:

تعرض معلم في إحدى مدارس مركز الصهاليل في محافظة هروب التابعة لتعليم صبيا جنوب غربي السعودية بعد نهاية دوام اليوم الخميس لحادثة اعتداء بالطعن بسلاح أبيض من قبل أحد الطلاب بالمدرسة.

واستدعى إسعاف المعلم ونقله إلى مستشفى صبيا العام متأثرا بإصابته التي تعرض لها.

وكشف مصدر لـ"العربية.نت" أن المعلم أدخل المستشفى بعد تحويله من مركز طوارئ محافظة هروب وخضع للإسعافات الأولية من قبل الكادر الطبي بالمستشفى.

إيقاف مشهورة "سناب" عن العمل بالسعودية.. وتغريمها 400 ألف السعودية إيقاف مشهورة "سناب" عن العمل بالسعودية.. وتغريمها 400 ألف

وبين أن المعلم أصيب بالطعن في كتفه الأيمن مما أدى لإجراء عملية عاجلة لتقطيب الجرح الذي تسببت به حادثة الطعن.

وأضاف أن المصاب خرج من المستشفى على مسؤوليته بعد توجيه الطبيب المشرف على حالته بإحالته إلى البقاء للمراقبة للاطمئنان على صحته.

هذا وقد باشرت الجهات الأمنية التحقيقات بالحادثة واستكمال الإجراءات النظامية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
كاميرا العربية ترافق مندوبة واشنطن في الأمم المتحدة عند معبر باب الهوى كاميرا العربية ترافق مندوبة واشنطن في الأمم المتحدة عند معبر باب الهوى
اكتشف المزيد