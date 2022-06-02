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سعودي يبدع بتصوير طبيعة السعودية.. فوصلت صوره لصحف العالم

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من تصوير طارق المطلق
صورة من التقاط طارق المطلق

سعودي يبدع بتصوير طبيعة السعودية.. فوصلت صوره لصحف العالم

المصور طارق المطلق الذي يلقّب بـ"ملك الصحراء" تخصص بتصوير الرمال والإبل

العربية.نت -  نادية الفواز  

نشر في: آخر تحديث:

تنتشر الصور التي يلتقطها المصور السعودي طارق المطلق بشكل واسع في المواقع الأجنبية لكونها أشبه بلوحات فنية تعبر عن التنوع البيئي في المملكة.

وقال المطلق في حديث مع "العربية.نت" إن حبه للكاميرا وللتوثيق بالصور بدأ منذ الصغر من خلال كاميرا فورية من نوع "كوداك"، ومع تطور التكنولوجيا بدأ في تطوير موهبته في مجال التصوير من خلال "منتديات مكشات" التي أتاحت له فرصة رؤية العديد من المواقع في السعودية وتوثيق أجمل ما فيها.

المصور طارق المطلق
المصور طارق المطلق

وعن سبب نشر المواقع الأجنبية للصور التي يلتقطها، أوضح أنه اتجه في عام 2007 إلى التخصص في تصوير الرمال والإبل فاشتهر بذلك حتى لُقِّب بـ"ملك الصحراء".

وقال إنه يحب كل منطقة فيها كثبان رملية، لكن الأحب لقلبه هي نفود الدهناء. أما بالنسبة لتصوير الجبال "فلا يوجد أفضل من مدينة العلا وما حولها بسبب تضاريس الجبال الرملية وتشكيلاتها العجيبة جداً هناك.. وكذلك الهضاب بوادي الدواسر".

من تصوير طارق المطلق
من تصوير طارق المطلق

وحصل المطلق على المركز الأول بين 200 ألف مصور في موقع "فليكر" في شهر يناير 2011. ويعتبر "فليكر" الموقع الأشهر الذي يجمع المصورين من أنحاء العالم.

وتحت عنوان "إعصار في الصحراء" تصدرت إحدى صور المطلق الصفحة الرئيسية لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية واسعة الانتشار في يوم 2 سبتمبر 2011.

تصدر المطلق لقائمة فليكر
تصدر المطلق لقائمة فليكر
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كما قامت صحيفة "تايمز" البريطانية بعرض خبر في يوم السبت 3 سبتمبر 2011 وعليها إحدى صور المطلق. بدورها قامت مجلة "ناشيونال جيوغرافيك" بنشر إحدى صوره في ابريل 2017.

وشدد المطلق على أن التخصص بنوع معين بالتصوير ومشاهدة صور الغير بكثرة من الأمور الهامة لاحتراف المصور، كما نصح أي مصور مبتدئ بتعلم برنامجي "فوتوشوب" و"الايت روم" اللذين يعتبرهما ضروريين في مجال التصوير.

وعن تطلعاته المستقبلية، أفاد بأنه يحلم بأن يكون له معرض صور خاص به في أحد المعارض الأوروبية.

صورة التقطها المطلع على ناشيونال جيوغرافيكس
  • صورة التقطها المطلع على ناشيونال جيوغرافيكس
  • من تصوير طارق المطلق
  • من تصوير طارق المطلق
  • من تصوير طارق المطلق
4 صور
صورة التقطها المطلع على ناشيونال جيوغرافيكس
صورة التقطها المطلع على ناشيونال جيوغرافيكس
من تصوير طارق المطلق
من تصوير طارق المطلق
من تصوير طارق المطلق
من تصوير طارق المطلق
من تصوير طارق المطلق
من تصوير طارق المطلق
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