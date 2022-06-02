سعودي يبدع بتصوير طبيعة السعودية.. فوصلت صوره لصحف العالم

تنتشر الصور التي يلتقطها المصور السعودي طارق المطلق بشكل واسع في المواقع الأجنبية لكونها أشبه بلوحات فنية تعبر عن التنوع البيئي في المملكة.

وقال المطلق في حديث مع "العربية.نت" إن حبه للكاميرا وللتوثيق بالصور بدأ منذ الصغر من خلال كاميرا فورية من نوع "كوداك"، ومع تطور التكنولوجيا بدأ في تطوير موهبته في مجال التصوير من خلال "منتديات مكشات" التي أتاحت له فرصة رؤية العديد من المواقع في السعودية وتوثيق أجمل ما فيها.

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وعن سبب نشر المواقع الأجنبية للصور التي يلتقطها، أوضح أنه اتجه في عام 2007 إلى التخصص في تصوير الرمال والإبل فاشتهر بذلك حتى لُقِّب بـ"ملك الصحراء".

وقال إنه يحب كل منطقة فيها كثبان رملية، لكن الأحب لقلبه هي نفود الدهناء. أما بالنسبة لتصوير الجبال "فلا يوجد أفضل من مدينة العلا وما حولها بسبب تضاريس الجبال الرملية وتشكيلاتها العجيبة جداً هناك.. وكذلك الهضاب بوادي الدواسر".

وحصل المطلق على المركز الأول بين 200 ألف مصور في موقع "فليكر" في شهر يناير 2011. ويعتبر "فليكر" الموقع الأشهر الذي يجمع المصورين من أنحاء العالم.

وتحت عنوان "إعصار في الصحراء" تصدرت إحدى صور المطلق الصفحة الرئيسية لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية واسعة الانتشار في يوم 2 سبتمبر 2011.

كما قامت صحيفة "تايمز" البريطانية بعرض خبر في يوم السبت 3 سبتمبر 2011 وعليها إحدى صور المطلق. بدورها قامت مجلة "ناشيونال جيوغرافيك" بنشر إحدى صوره في ابريل 2017.

وشدد المطلق على أن التخصص بنوع معين بالتصوير ومشاهدة صور الغير بكثرة من الأمور الهامة لاحتراف المصور، كما نصح أي مصور مبتدئ بتعلم برنامجي "فوتوشوب" و"الايت روم" اللذين يعتبرهما ضروريين في مجال التصوير.

وعن تطلعاته المستقبلية، أفاد بأنه يحلم بأن يكون له معرض صور خاص به في أحد المعارض الأوروبية.