مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي يشارك في مهرجان أفلام السعودية بنسخته الثامنة

يستعد مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي للمشاركة في مهرجان أفلام السعودية بنسخته الثامنة، والذي سيقام في مدينة الظهران بالمنطقة الشرقية من 2 يونيو وحتى 9 يونيو 2020، وذلك في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء".

ويحظى مهرجان أفلام السعودية منذ انطلاقه عام 2008 برعاية مجموعة من صانعي الأفلام الموهوبين على مدار السنوات التي أقيم فيها المهرجان، لذا توجهت أنظار مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي لهذا الحدث الهام في صناعة السينما في السعودية، وذلك لإشراك ودعم المواهب الشابة التي تستحق تسليط الضوء عليها، ويعد دعم المواهب المحلية الهدف الأسمى لمهرجان البحر السينمائي الدولي الذي تأسس من أجله برنامج "معمل البحر الأحمر"، حاضنة صناع السينما والمخرجين والمبدعين السعوديين والعرب.

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وسيشارك مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في قيادة ورش عمل عن تجربة "معمل البحر الأحمر" وذلك في مركز "إثراء"، ما يوفر للمواهب السعودية منصة لمشاركة القصص ورعاية صناع الأفلام المحليين، فضلاً عن الترويج لاستقطاب منتجي الأفلام لصنع إنتاجاتهم في المنطقة.

كما يقيم مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي خلال مشاركته في النسخة الثامنة من مهرجان أفلام السعودية جناحاً بارزاً، يسعى من خلاله إلى تعريف الزوار وزيادة وعيهم ببرامج وأنشطة النسخة الثانية من المهرجان.

وسيشمل برنامج التدريب الإبداعي والمهني المكثف الذي يقيمه مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي على دروس خصوصية وتقديم الاستشارات للمشاركين من المخرجين والمنتجين وكتاب السيناريو السعوديين والعرب، الذين سيساهمون في تعزيز المعرفة في صناعة السينما، بهدف نقل مشاريع أفلامهم من أفكار مكتوبة إلى واقع ملموس ومشاهد على شاشات السينما.

وفي هذه المناسبة عبّر الرئيس التنفيذي لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي محمد التركي عن فخره، وقال: "نحن فخورون بشراكتنا القيمة مع مهرجان أفلام السعودية، ونتطلع للسير قدماً للعمل سوياً لتمكين المواهب المحلية".

وأضاف: "تعتبر جودة صناعة الأفلام المقدمة في كل مهرجان أفلام السعودية ومهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي رسالة للعالم على كفاءة المواهب والقدرات المحلية الناشئة، لذا نسعى من خلال هذه الشراكة للارتقاء بصناعة السينما السعودية وإيصالها للمستوى الإقليمي والعالمي".

ومن جانبه، أعرب مدير مهرجان أفلام السعودية الشاعر والسينمائي أحمد المُلا، عن تفاؤله قائلا: "بينما نحن ننتظر بشوق انطلاق مهرجان أفلام السعودية بنسخته الثامنة، لنرى إبداع صناع الأفلام من الشباب السعودي، فإنه يسعدنا جداً شراكتنا مع مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، وهذه الشراكة تصب في مصلحة المشهد السينمائي المحلي، وستثمر عن مستقبل مليء بالإبداع ينطلق من مملكتنا الحبيبة متجهاً نحو العالم".



ويهدف مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي من خلال هذه الشراكة لتقديم المزيد من الدعم والرعاية للمواهب المحلية لتسليط الضوء عليها وتقديمها على المنصات الدولية، وذلك لعرض أفضل صناع الأفلام السعوديين في النسخة الثانية من المهرجان التي ستقام في مطلع شهر ديسمبر المقبل.

جدير بالذكر أنه سيتم إعادة عرض بعض الأفلام المعروضة مسبقاً في النسخة الأولى من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، خلال أيام مهرجان أفلام السعودية مثل فيلم "كيان، ومسكون، قوارير، و جنون" ضمن فئة "السينما السعودية الجديدة"، كما سيُعرض فيلم "أوروبا" تحت فئة الأفلام الروائية الطويلة.

وتقام النسخة الثانية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي من 1-10 ديسمبر 2022 من العام الجاري.