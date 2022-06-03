التحالف الإسلامي يستقبل وزير الأمن والحماية المدنية في توغو

استقبل التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب بمقره بمدينة الرياض، وزير الأمن والحماية المدنية بجمهورية توغو الجنرال دامهام يارك والوفد المرافق له. وكان في استقبالهم الأمين العام للتحالف الإسلامي المكلف اللواء الطيار الركن محمد المغيدي.

واستمع الوزير إلى شرح مفصَّل عن جهود التحالف الإسلامي في محاربة الإرهاب، ودوره في محاربة الفكر المتطرف وتنسيق كافة الجهود لمجابهة التوجهات الإرهابية من خلال المبادرات الفكرية والإعلامية ومحاربة تمويل الإرهاب والعسكرية، بالإضافة إلى جهوده في مجال تنسيق جهود الدول الأعضاء في التحالف وتكثيفها.

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وقد تجول الوزير والوفد المرافق بين جنبات مقر التحالف الإسلامي، واطلعوا على أهم الإصدارات المعنية بمجالات محاربة الإرهاب المختلفة. كما أطلعوا على آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بالجماعات والأحداث الإرهابية حول العالم، والرصد والمتابعة التي يقوم عليها التحالف في هذا الشأن.

كما أشاد الجنرال دامهام في مبادرة السعودية بإنشاء هذا التحالف الإسلامي، ليكون مع غيره من المنظمات حصناً حصيناً ضد الجماعات الإرهابية المتطرفة في العالم أجمع، خصوصاً في كثير من البلدان الإفريقية التي عانت ومازالت تعاني من الجامعات المتطرفة، مشيراً بالجهود التي يبذلها التحالف الإسلامي في هذا الشأن بما يتعلق بمجالات محاربة الإرهاب المختلفة.

من جانبه، أكد اللواء المغيدي أن جمهورية توغو هي من ضمن الدول المُنضمة إلى التحالف حين إنشائه، متطلعاً بأن ترسل ممثليها ليتشاركو زملاءهم من ممثلي دول العالم الإسلامي للعمل سويةً لكل ما من شأنه محاربة الإرهاب ومكافحة التطرف العنيف بشتى أشكاله ومجالاته.