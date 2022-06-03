فتح باب تسجيل الحجاج من داخل السعودية.. وهذه التفاصيل

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم، عن فتح التسجيل للحجّاج من داخل السعودية عبر تطبيق اعتمرنا أو من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة: localhaj.haj.gov.sa ليتم اختيارهم بنظام القرعة الإلكترونية، في حين اشترطت الوزارة على من يرغب في التسجيل للحج من حجاج الداخل سواء كان مقيمًا أو مواطنًا؛ ألا يتجاوز عمره 65 عاماً، مع اكتمال التحصين في تطبيق توكلنا، كما أكدت أن الأولوية لمن لم يسبق له الحج، ولا توجد أولوية لمن سبق في التسجيل.

كما و كشفت وزارة الحج والعمرة السعودية، عن طرحها 3 باقات لموسم حج هذا العام 1443هـ، تزامناً مع إتاحة التسجيل لحجاج الداخل بدءًا من اليوم الجمعة ولمدة 9 أيام، في الوقت الذي اشترطت وزارة الحج والعمرة واعتمدت وزارة الحج والعمرة ثلاث باقات خدمة فقط، واعتمدت تسميتها على النحو التالي: "باقة الأبراج" وسعرها 14737.83 ريالًا للحاج الواحد، قبل إضافة الضريبة المضافة، والباقة الثانية هي "باقة المخيمات المطورة" وسعرها 13043.99 ريالاً للحاج الواحد، قبل إضافة الضريبة المضافة، أما الباقة الثالثة فهي ضيافة "باقة المخيمات غير المطورة " وسعرها 10238.57 ريالاً للحاج الواحد، قبل إضافة الضريبة المضافة.