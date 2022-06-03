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اختتام مناورات تمرين " الموج الأحمر - 5 " في الأسطول الغربي

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التمرين المختلط

اختتام مناورات تمرين " الموج الأحمر - 5 " في الأسطول الغربي

بمشاركة القوات البحرية للدول المشاطئة للبحر الأحمر وهي مصر والأردن والسودان واليمن وجيبوتي والصومال

الرياض - العربية.نت

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اختتمت أمس في الأسطول الغربي مناورات التمرين البحري المختلط (الموج الأحمر - 5) الذي تنفذه القوات البحرية الملكية السعودية، بمشاركة القوات البحرية للدول المشاطئة للبحر الأحمر، وهي مصر والأردن والسودان واليمن وجيبوتي والصومال، بالإضافة إلى مشاركة القوات البرية الملكية السعودية، والقوات الجوية الملكية السعودية، وحرس الحدود السعودي، بحضور قائد الأسطول الغربي قائد التمرين اللواء البحري الركن يحيى بن محمد عسيري.

الموج الأحمر - 5
الموج الأحمر - 5

وشهدت مناورات الموج الأحمر-5 تنفيذ العديد من التدريبات القتالية كتطهير المواقع المحصنة والاقتحام والرماية الحية وعمليات الأبرار، في حين شاركت في التمرين عددا من القطع البحرية ، بمساندة الطائرات المقاتلة والعمودية لتنفيذ المهام التكتيكية لتحقيق مبدأ العمل المشترك، وإظهار القوات البحرية الملكية السعودية بالمظهر الذي يعكس تطور وتميز القوات المسلحة السعودية دولياً.

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أكد قائد الأسطول الغربي قائد التمرين اللواء البحري الركن يحيى عسيري، أن المناورات تهدف إلى تعزيز التعاون العسكري، وتوحيد المفاهيم ورفع الجاهزية القتالية، وتبادل الخبرات، موضحاً أن التمرين يُسهم في تطوير القدرات الأمنية لحماية وسلامة البحار والممرات المائية الإقليمية والدولية، وضمان حرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر.

تمرين الموج الأحمر - 5
تمرين الموج الأحمر - 5
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