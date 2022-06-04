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الداخلية السعودية تطلق مبادرة طريق مكة في 5 دول

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حجاج ينهون معاملاتهم ضمن مبادرة طريق مكة - ارشيفية
حجاج ينهون معاملاتهم ضمن مبادرة طريق مكة - أرشيفية

الداخلية السعودية تطلق مبادرة طريق مكة في 5 دول

"طريق مكة" تهدف إلى إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن من بلدانهم بسهولة ويسر

الرياض - العربية.نت

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أطلقت وزارة الداخلية السعودية مبادرة "طريق مكة"، ضمن مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية السعودية 2030، وذلك في (5) دول، شملت باكستان وماليزيا وإندونيسيا والمغرب وبنغلاديش.

وأوضحت وزارة الداخلية أن مبادرة "طريق مكة" تهدف إلى استقبال ضيوف الرحمن، وإنهاء إجراءاتهم من بلدانهم بسهولة ويسر، بدءًا من إصدار التأشيرة إلكترونيًا وأخذ الخصائص الحيوية، ومرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توافر الاشتراطات الصحية، إضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، وعند وصولهم ينتقلون مباشرة إلى حافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الخدمية إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.

برنامج خدمة ضيوف الرحمن
برنامج خدمة ضيوف الرحمن

يُذكر أن وزارة الداخلية تنفذ المبادرة بالتعاون مع وزارات "الخارجية والصحة والحج والعمرة" والهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي"سدايا"، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والمديرية العامة للجوازات، وشركة علم.

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