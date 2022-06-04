.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

فوز طالبة سعودية بالمركز الثاني بمسابقة عالمية للحساب الذهني

  • الخط
اعتزاز النفيعي
الطالبة اعتزاز النفيعي مع شهادتها

فوز طالبة سعودية بالمركز الثاني بمسابقة عالمية للحساب الذهني

بفضل مدرستها "فداء".. اعتزاز النفيعي من منطقة تبوك تحصد المركز الثاني في مسابقة "العبقري الصغير"

العربية.نت - نادية الفواز 

نشر في: آخر تحديث:

فازت الطالبة السعودية اعتزاز النفيعي، من منطقة تبوك، بالمركز الثاني عالمياً في مسابقة للحساب الذهني.

وغرد عم الطفلة اعتزاز، وهو المهندس سلطان النفيعي، على "تويتر" قائلاً: "تواصل رؤية ‎#سمو_ولي_العهد بتحقيق ابنة أخي سعد الطالبة (اعتزاز سعد النفيعي) المركز الثاني عالمياً في مسابقة الحساب الذهني العبقري الصغير، الله يبارك لوطننا هذه المنجزات".

وفي مقطع متداول بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، تحدثت الطالبة اعتزاز النفيعي عن قصة فوزها بالمركز الثاني في المسابقة العالمية والأشياء التي ساعدتها على تحقيق هذا النجاح.

"رقم هاتف قديم" يطلق مهرجان أفلام السعودية السعودية "رقم هاتف قديم" يطلق مهرجان أفلام السعودية

وقالت اعتزاز إنها انضمت في بداية الأمر إلى "برنامج العبقري الصغير" وأكملت مستواه الأول، ثم انتقلت بعد ذلك إلى المستوى الثاني والذي يتم فيه التركيز على الحساب الذهني.

ولفتت إلى أنه جرى تدريبها بواسطة إحدى المعلمات من أجل تأهيلها للمسابقة، وهو ما ساعدها في الحصول على المركز الثاني. وأهدت الطالبة هذا الفوز إلى "القيادة الرشيدة، وأمير منطقة تبوك ووزارة التعليم" ومعلمتها "فداء" التي قامت بتدريبها كثيراً.

الطالبة اعتزاز النفيعي مع شهادتها
الطالبة اعتزاز النفيعي مع شهادتها
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هل تستغل تركيا انشغال العالم بأزمة أوكرانيا وتجتاح شمال سوريا؟ هل تستغل تركيا انشغال العالم بأزمة أوكرانيا وتجتاح شمال سوريا؟
اكتشف المزيد