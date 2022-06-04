فوز طالبة سعودية بالمركز الثاني بمسابقة عالمية للحساب الذهني
بفضل مدرستها "فداء".. اعتزاز النفيعي من منطقة تبوك تحصد المركز الثاني في مسابقة "العبقري الصغير"
فازت الطالبة السعودية اعتزاز النفيعي، من منطقة تبوك، بالمركز الثاني عالمياً في مسابقة للحساب الذهني.
#اعتزاز_النفيعي— غِـــــيِــــمّ .. (@soooo2277) June 3, 2022
ما شاء الله تبارك الله 🇸🇦
الله يوفقها ويحفظها من كل حاسد ..
هذا العام طلابنا أبدعوا ورفعوا رؤسنا في كل مكان ،، الله يزيدهم من فضله وإلى
الأمام يا وطني الغالي 🇸🇦💚🇸🇦 pic.twitter.com/8naaeRsD6S
وغرد عم الطفلة اعتزاز، وهو المهندس سلطان النفيعي، على "تويتر" قائلاً: "تواصل رؤية #سمو_ولي_العهد بتحقيق ابنة أخي سعد الطالبة (اعتزاز سعد النفيعي) المركز الثاني عالمياً في مسابقة الحساب الذهني العبقري الصغير، الله يبارك لوطننا هذه المنجزات".
وفي مقطع متداول بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، تحدثت الطالبة اعتزاز النفيعي عن قصة فوزها بالمركز الثاني في المسابقة العالمية والأشياء التي ساعدتها على تحقيق هذا النجاح.
#انجازات_ابناءنا_خارجياً تتواصل رؤية #سمو_ولي_العهد بتحقيق ابنه اخي سعد الطالبه ( اعتزاز سعد النفيعي ) المركز الثاني عالمياً في مسابقه الحساب الذهني العبقري الصغير. الله يبارك لوطننا هذه المنجزات pic.twitter.com/hxzlKeqC67— سلطان النفيعي (@sult3n666) June 3, 2022
وقالت اعتزاز إنها انضمت في بداية الأمر إلى "برنامج العبقري الصغير" وأكملت مستواه الأول، ثم انتقلت بعد ذلك إلى المستوى الثاني والذي يتم فيه التركيز على الحساب الذهني.
ولفتت إلى أنه جرى تدريبها بواسطة إحدى المعلمات من أجل تأهيلها للمسابقة، وهو ما ساعدها في الحصول على المركز الثاني. وأهدت الطالبة هذا الفوز إلى "القيادة الرشيدة، وأمير منطقة تبوك ووزارة التعليم" ومعلمتها "فداء" التي قامت بتدريبها كثيراً.
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