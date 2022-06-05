السعودية تستنكر تصريحات مسؤولة هندية مسيئة للرسول الكريم

أعربت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الأحد، عن شجبها واستنكارها للتصريحات الصادرة عن المتحدثة باسم حزب بهاراتيا جانات الهندي، من إساءة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، مؤكدة رفضها الدائم للمساس برموز الدين الإسلامي، كما ترفض المساس بالشخصيات و الرموز الدينية كافة.
كما رحبت وزارة الخارجية بالإجراء المتخذ من حزب بهاراتيا جانات بإيقاف المتحدثة عن العمل، مجددة التأكيد على موقف المملكة الداعي لاحترام المعتقدات والأديان.
إيقاف.. وطرد
وأعلن الحزب الحاكم في الهند، الأحد، إيقاف المتحدثة باسمه على خلفية تصريح مسيء للرسول الكريم، كما طرد مسؤولا آخر للأمر نفسه.
كما قال حزب بهاراتيا جاناتا الذي يتزعمه رئيس الوزراء ناريندرا مودي إنه أوقف المتحدثة باسم الحزب نوبور شارما عن العمل ردا على تعليقات حول الرسول الكريم أدلت بها خلال مناظرة تلفزيونية.
وأضاف الحزب، في بيان على موقعه على الإنترنت، أنه يحترم جميع الأديان قائلا: "حزب بهاراتيا جاناتا يدين بشدة إهانة أي رموز دينية لأي دين".
هذا وتصدر هاشتاق #إلا_رسول_الله_يا_مودي موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" في السعودية وعدد كبير من البلدان العربية الأخرى، على خلفية التغريدة المسيئة للرسول الكريم، وطالب المغردون الحكومة الهندية باعتذار علني.
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