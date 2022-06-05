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الصحة السعودية تستقبل أول رحلة لحجاج الخارج

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فحص أول الحجاج القادمين إلى جدة

الصحة السعودية تستقبل أول رحلة لحجاج الخارج

تحرص وزارة الصحة على تقديم الرعاية الصحية المتكاملة لضيوف الرحمن

الرياض - العربية.نت

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وسط استعدادات مكثفة وحثيثة لوزارة الصحة لموسم حج هذا العام 1443هـ ، وانطلاقاً من دورها الرئيسي في تقديم الرعاية الصحية لضيوف الرحمن منذ لحظة وصولهم للسعودية، شاركت صحة جدة في استقبال أول رحلة لضيوف الرحمن والقادمين من بنغلادش لتأدية فريضة حج 1443هـ عبر مطار الملك عبد العزيز الدولي (مدينة الحجاج) في ⁧‫جدة‬⁩.

فقد أنهت الصحة في جدة كافة التجهيزات لاستقبال وخدمة حجاج بيت الله الحرام، مؤكدةً حرص وزارة الصحة على تقديم الرعاية الصحية المتكاملة لضيوف الرحمن وفق أعلى معايير الجودة وبشكل مجاني، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة لضيوف الرحمن.

استعداد للطاقم الصحي في استقبال الحجاج
استعداد للطاقم الصحي في استقبال الحجاج

وأكدت جاهزية كافة المرافق الصحية لموسم حج هذا العام وفق الخطة السنوية لاستقبال وتقديم أفضل الخدمات وتوفير كافة التسهيلات لضيوف بيت الله الحرام، حيث أتمت إعداد كوادرها البشرية حيث بلغ عدد المكلفين لموسم حج هذا العام ما يقارب ( ٧٨٣ ) موظفا من أطباء وفنيين وإداريين في كل من مركز المراقبة الوبائية بمطار الملك عبدالعزيز، ومركز المراقبة الوبائية بميناء جدة الإسلامي، والوحدة الوقائية بجدة، والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للحجاج.

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