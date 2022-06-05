هكذا استطاع سعودي أن يجسد فن "السلويت" في شواطئ الوجه

استطاع فنان سعودي أن يجسد فن "سلويت" على شواطئ محافظة الوجه شمال غرب السعودية والتي تمتاز في أوقات الغروب بإطلالاتها الاستثنائية وجذبها لعشاق الفنون الضوئية الذين يوظفون الظل لصناعة لقطاتهم الفوتوغرافية المعبرة والمؤثرة.

وفي هذا السياق، أوضح المصور محمد الشريف لـ"العربية.نت" أن فن "سلويت" يعتبر الساعة الذهبية للمصورين، وأفضل أوقات التصوير التي يكون فيها ضوء الشمس ناعما، ولكنه دافئ ويلقي بظلاله الطويلة، إما في أوقات الشروق أو الغروب.

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أنواع الفنون

وأضاف أن "هذا المصطلح يطلق على مجموعة من الأنشطة البشرية التي يؤدّيها بعض الأفراد ممَّن يمتلكون الموهبة أو المهارة التي تمكّنهم من إنجاز بعض الفنون البصرية أو السمعية.

ويستخدم المصورون مجموعة من المهارات المتنوّعة المختصة بنوع الفن الذي ينشطون فيه، بحيث تكون إنجازاتهم الإبداعية من وحي أفكارهم الخاصة.

كما، قال إن هناك أنواعا مختلفة من الفنون الإنسانية التي يتباين تأثيرها الجمالي وفقا لذائقة المتلقّي لهذه الفنون، بالإضافة إلى قدرة الفنان على إثارة الحس الجمالي في الأعمال الفنية، وهناك العديد من المدارس الفنية التي تخصصت بنوع محدد من الفنون الإنسانية، بحيث تركت لها بصمة واضحة في تلك الفنون.

يذكر أن فن السلويت، يعرف على أنه فن الظِّل أو فن الصورة الظليَّة، وهو من أحد أنواع الفنون التشكيلية التي تُعنى بإنتاج اللوحات الفنية على هيئة ظلال الأشياء دون وجود تفاصيل وصفيَّة تدل على الملامح الحقيقية لها، ويتم في هذا النوع من أنواع الفنون التشكيلة استخدام بعض الألوان لتكون هي الطبع الغالب في معظم أجزاء اللوحات الفنية.

ومن أبزر الألوان المستخدمة في فن السلويت اللون الأبيض واللون الأسود، وعادة ما يستهدف فن السلويت إظهار جانب الظل من بعض أنواع الحيوانات أو ظلِّ الإنسان، ويمكن إنتاج اللوحات الفنية في فن السلويت على أنواع مختلفة من الخامات، كالورق، والجص، والشمع.