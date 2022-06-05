3 آلاف مسكن و250 ألف غرفة فندقية بمكة لاستقبال الحجاج

سجلت المساكن المخصصة لإسكان ضيوف الرحمن في مكة المكرمة هذه الأيام، تنافساً محموماً بين ملاكها لتأجيرها خلال موسم حج هذا العام، وبدأت المساكن في أعمال التجهيزات والتهيئة لاستقبال الحجاج.

وفي السياق، أوضح عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة والزيارة وعضو لجنة الفنادق بمكة المكرمة هاني العميري لـ"العربية نت" أن هناك أكثر من 3 آلاف مسكن لإسكان الحجاج.

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كذلك، قال إن هناك نحو 250 ألف غرفة فندقية بمكة المكرمة بتصنيف عالي الجودة، وحسب المواصفات العالمية، جاهزة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام سواء من الداخل أو الخارج خلال موسم الحج، مشيراً إلى أن جميع الفنادق ملتزمة بتطبيق الاشتراطات الصحية وعملية التنظيف والتعقيم لكافة المرافق على مدار الساعة.

إصدار تصاريح المباني

من جهتها، أنهت لجنة إسكان الحجاج بالعاصمة المقدسة، فترة إصدار تصاريح المباني المعدة لإسكان الحجاج.

وأوضحت أنه تم تكليف عدد من المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من أمانة العاصمة المقدسة والدفاع المدني، بإجراء الكشف على مساكن الحجاج للتحقق من توفر الاشتراطات الواردة في اللائحة وتطبيقها ومنحها شهادة بذلك، ليتم بموجبها إصدار تصريح الإسكان من قبل اللجنة، حيث يمكن للمواطنين مراجعتها والاطلاع على الاشتراطات المطلوبة، ومن ثم البدء في إصدار تصاريحهم.

من جهة أخرى وبعد غياب عامين بسبب جائحة كورونا، رُفعت لافتات الإيجار لموسم الحج على واجهات العديد من المباني المخصصة لإسكان حجاج بيت الله الحرام في مختلف الأحياء السكنية بمكة المكرمة.