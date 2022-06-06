الثقافة السعودية تنظم مسرحية "جميل وبثينة"

تنظم وزارة الثقافة السعودية المسرحية الاستعراضية الغنائية "جميل وبثينة" لفرقة كركلا لفنون المسرح، التي تنطلق عروضها بدايةً من يوم الجمعة 10 يونيو وتستمر لخمسة أيام متتالية، وذلك على مسرح جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بمدينة الرياض.

وتدور أحداث المسرحية حول قصة حب وُلِدت بين جميل وبثينة في وادي القرى بالعُلا، وكيف انتشرت قصتهما بين الناس في مختلف العصور، ويمكن للراغبين في حضور المسرحية شراء التذاكر عبر الرابط الإلكتروني: https://mocevents.ticketmx.com/ar/d/1760/jamil-bouthayna/2a6ee06fca35490bacf0.

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ويشارك في إنجاز هذا العمل الفني المسرحي الكبير أكثر من 300 مبدع من المعدين والكتَّاب والشعراء وغيرهم، يمثل السعوديون نسبة 40% منهم، من بينهم ستة ممثلين وممثلتان، مع 10 ممثلين ثانويين في بعض المشاهد، إلى جانب أعضاء مسرح كركلا العالمي الذي يضم أهم نجوم المسرح والغناء.

ويأتي تنظيم هذه المسرحية انطلاقاً من حرص وزارة الثقافة بالتعاون مع هيئة المسرح والفنون الأدائية على تقديم أفضل التجارب الفنية للجمهور المحلي، وخلق الفرص لمشاركة المواهب السعودية مع نظرائها في العالم، إضافة إلى تحفيز المجال المسرحي في المملكة، ورفع المعايير نحو مستويات تنافسية.