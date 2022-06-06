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بعد فوزها بمسابقة للحساب الذهني.. استقبال حافل لطفلة سعودية

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من الاستقبال الحافل في مطار الأمير سلطان بن عبد العزيز بتبوك
من الاستقبال الحافل في مطار الأمير سلطان بن عبد العزيز بتبوك

بعد فوزها بمسابقة للحساب الذهني.. استقبال حافل لطفلة سعودية

العربية .نت – نادية الفواز

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استقبل أهالي منطقة تبوك الطالبة اعتزاز سعد النفيعي في مطار الأمير سلطان بن عبد العزيز، بعد حصولها على المركز الثاني عالمياً في مسابقة للحساب الذهني، والتي أقيمت في مصر.

وعبرت الطالبة اعتزاز في حديث لـ "العربية.نت" عن سعادتها بما حققته في هذه المسابقة العالمية مقدمةً هذا الإنجاز لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان والأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك وللشعب السعودي كافة.

استقبال حافل

من جهته عبر والدها عن فخره بتحقيق ابنته هذا المركز العالمي في مسابقة الحساب الذهني، قائلاً "يعد إنجازا للوطن والكل سعيد بهذا التفوق، الذي يسجله أبناء الوطن في شتى المجالات والسعادة لا تسعني وسط هذا الاستقبال الحافل من الأهالي".

وذكرت والدة الطالبة اعتزاز والدموع تغمر عينيها فرحاً أنها اليوم تشعر بسعادة لا تستطيع وصفها خصوصها وسط هذا الجمع الغفير، الذين أتوا ليشاطروا ابنتها الفرح بهذا الإنجاز.

كما أضافت أن "اعتزاز كانت تطمح للمركز الأول، ولكن ما وصلت إليه فخر لنا وللوطن ولله الحمد فقد حققت ما كانت تصبو إليه، حيث كان لديها الطموح والإصرار والإرادة منذُ أن بدأت بالتدريب بشكل مكثف قبل انطلاق المسابقة بعدة أشهر".

فيما أكدت معلمتها فداء غانم على أن اعتزاز تعد من الطالبات الموهوبات منذ تسجيلها في البرنامج قبل أربعة أشهر من بدأ المسابقة.

تدريبات مكثفة

وأوضحت أنها بدأت بالتدريبات المكثفة لتأهيلها وتهيئتها للمسابقة في وقت قصير بفضل ما تتمتع به من قدرات ذهنية متميزة في حساب الرياضيات مكنتها من الفوز.

يشار إلى أن برنامج العبقري الصغير للذكاء العقلي هو برنامج عالمي ینمي مهارات الطفل الذهنیة ویرفع من مستوى ذکائه ومساحة استخدامه لعقله، حیث یعمل البرنامج عن طریق علم الحساب الذهني، ولا یعتمد ﻋﻠﯽ مستوى ذکاء الأطفال الملتحقین بالبرنامج، إذ إنه یقوم ببناء مهارات غیر موجودة عند الطفل الطبیعي، ویزید من نسبة استخدام الطفل لعقله، فهو مخصص لجمیع المستویات العقلیة.

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