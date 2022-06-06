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فيديو مرعب.. خطف مركبة وصدم 3 في الرياض

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الأمن يقبض على الفاعل

فيديو مرعب.. خطف مركبة وصدم 3 في الرياض

الأمن تدخل وقبض على الفاعل

الرياض - ناديا الفواز

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بعد انتشار مقطع فيديو يظهر شاحنة تسير عكس السير وتصطدم بمركبات على طريق الرياض السريع، أعلن الأمن العام القبض على الفاعل.

فقد نشر موقع الأمن العام عبر حسابه الرسمي في تويتر مساء أمس الأحد، تغريدة أكد فيها أن القوة الخاصة بأمن الطرق في منطقة الرياض أوقفت مواطنا سعوديا ظهر في فيديو يقود مركبة نقل مواد غذائية سرقها من محطة وقود.

صدم 3 مركبات

كما أوضح أن الفاعل صدم 3مركبات على طريق الرياض السريع بمركز الجلة في محافظة القويعية وعكس السير.

وأضاف أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقـه وإحالته إلى النيابة العامة.

يشار إلى أن الفيديو كان أظهر مطاردة قوات الأمن للشاحنة التي كانت تسير عكس السير ثم محاصرتها وإخراج السارق منها والقبض عليه.

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