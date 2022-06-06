فيديو مرعب.. خطف مركبة وصدم 3 في الرياض
الأمن تدخل وقبض على الفاعل
بعد انتشار مقطع فيديو يظهر شاحنة تسير عكس السير وتصطدم بمركبات على طريق الرياض السريع، أعلن الأمن العام القبض على الفاعل.
أمن الطرق يتمكن من القبض على شخص قام بسرقة شاحنة لشركة #المراعي و قيادتها عكس السير غرب #الرياض . pic.twitter.com/0BuR8P8LoX— د.عبدالله زبن الحربي (@awi13881) June 5, 2022
فقد نشر موقع الأمن العام عبر حسابه الرسمي في تويتر مساء أمس الأحد، تغريدة أكد فيها أن القوة الخاصة بأمن الطرق في منطقة الرياض أوقفت مواطنا سعوديا ظهر في فيديو يقود مركبة نقل مواد غذائية سرقها من محطة وقود.
صدم 3 مركبات
كما أوضح أن الفاعل صدم 3مركبات على طريق الرياض السريع بمركز الجلة في محافظة القويعية وعكس السير.
وأضاف أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقـه وإحالته إلى النيابة العامة.
القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة الرياض:— الأمن العام (@security_gov) June 5, 2022
مقطع عكس السير وصدم المركبات على طريق الرياض السريع بمركز الجلة في محافظة القويعية، بتاريخ 19/ 10/ 1443 هـ وتمت مباشرته في حينه. pic.twitter.com/QmdnIgGzOd
يشار إلى أن الفيديو كان أظهر مطاردة قوات الأمن للشاحنة التي كانت تسير عكس السير ثم محاصرتها وإخراج السارق منها والقبض عليه.
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