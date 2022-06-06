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في الباحة.. ضبط سعودي قتل مواطنا بالرصاص ثم لاذ بالفرار

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الجاني بعد القبض عليه

في الباحة.. ضبط سعودي قتل مواطنا بالرصاص ثم لاذ بالفرار

جرى إيقاف الجاني وإحالته إلى النيابة العامة

العربية.نت - مريم الجابر

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قبضت شرطة محافظة المخواة بمنطقة الباحة - جنوب غربي السعودية - على مواطن، أطلق النار على آخر، ما أدى إلى اشتعال مركبته ثم وفاته.

وفي التفاصيل، قام مواطن بإطلاق النار على سيارة معلم بتعليم المخواة بعد خروجه من المدرسة، لتستقر تلك الطلقات في سيارة المعلم، مما أدّى إلى اشتعالها ووفاة المعلم بداخلها حرقاً ليلوذ الجاني بالفرار.

صورة السعودي القتيل
صورة السعودي القتيل

بدورها، استنفرت الجهات الأمنية للبحث والتحري مع مراجعة الكاميرات القريبة من موقع الحادث والاستدلال بها.

كما أوضح بيان صادر عن الأمن العام بأن شرطة المخواة تمكنت من القبض على مواطن أطلق النار على آخر، مما أدى إلى مقتله واحتراق مركبته، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

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