وصول أولى طلائع المستفيدين من مبادرة "طريق مكة"

وصلت إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة اليوم، أولى طلائع ضيوف الرحمن من المستفيدين من مبادرة "طريق مكة" من جمهورية بنغلاديش، قادمة عبر صالة المبادرة بمطار حضرة شاه جلال الدولي في العاصمة دكا، حيث كان في استقبالهم معالي المدير العام للجوازات رئيس اللجنة الإشرافية لخدمة طريق مكة الفريق سليمان اليحيى، والقنصل العام لبنغلاديش في جدة محمد نجم الحق، وعدد من ممثلي الجهات الشريكة.

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس"، يأتي إطلاق مبادرة طريق مكة في جمهورية بنغلاديش هذا العام 1443 هـ للعام الثاني بعد عام 1440 هـ، إضافة إلى دول باكستان وماليزيا وإندونيسيا والمغرب، وهي إحدى مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030.

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فيما تهدف المبادرة إلى إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن المستفيدين من بلدانهم، بدءًا من إصدار التأشيرة إلكترونيًا وأخذ الخصائص الحيوية، ومرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توافر الاشتراطات الصحية، إضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، وعند وصولهم ينتقلون مباشرة إلى حافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الخدمية إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.