جمعية بر القريات: المرأة التي تدعي طردها.. صدر صك شرعي بإخلائها

إشارة إلى المقطع المتداول في بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن مواطنة بمحافظة القريات التي تدعي طردها من سكنها بدون سند نظامي، وبيانًا لحقيقة الأمر أوضحت لـ"العربية.نت" جمعية البر الخيرية بمحافظة القريات، أن المواطنة من مستفيدي الجمعية وتتمتع بجميع الخدمات التي تقدمها الجمعية سواء المادية أو العينية.

وبشأن موضوع إخلائها من العقار المتداول في مقطع الفيديو، أوضحت الجمعية أنه ملك للجمعية، وقد تم تسكين المواطنة وأولادها به منذ عشر سنوات بداية من عام 1433هـ نظراً لظروفها في ذلك الوقت دون أي مقابل مالي.

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وتابعت الجمعية موضحة أنه "ولما تقدم جيرانها بشكوى رسمية ضدها للجهات النظامية المختصة، فضلاً عن حاجة الجمعية للمبنى لتوجيهه في نشاط أكبر لتعم فائدته على أكبر شريحة من مستفيدي الجمعية، تم التواصل معها عدة مرات من قبل القسم المختص بذلك لتوفير مسكن بديل مناسب لها "شقة انتفاع الجمعية من وزارة الإسكان على أن تتحمل الجمعية مقابل انتفاعه، إلا أنها رفضت ذلك قطعيًا".

وقالت: "كما تم عرض عليها اختيار سكن آخر في المكان الذي ترغبه وتأثيثه على نفقة الجمعية إلا أنها رفضت تلك العروض وأصرت على البقاء في العقار دون وجه حق، مما اضطر الجمعية لرفع دعوى قضائية ضدها للمطالبة بإخلائها للمكان، وقد صدر صك شرعي بإخلائها للعين وتسليمها للجمعية بتاريخ 24/12/1442هـ وتم إخطارها به".

وتابعت الجمعية: "اعترضت على الحكم أمام محكمة الاستئناف، وصدر التأييد لحكم الإخلاء وصار قطعياً ولم تقم بتنفيذ حكم الإخلاء مما اضطر الجمعية لتقديم طلب تنفيذ للحكم وبعد استيفاء الإجراءات النظامية وإشعارها بموعد التنفيذ من قبل محكمة التنفيذ فقد قامت السلطة النظامية بتنفيذ الحكم الشرعي".

وأكدت الجمعية أنها ملتزمة بإسكانها وفق ما عرض عليها سابقا قبل فترة.