بن معمر: السعودية حريصة على نبذ الكراهية ومكافحة التطرف والإرهاب
المشرف على مشروع "سلام": رؤية المملكة 2030 ساهمت في تجفيف منابع التطرف والتحريض على العنف والكراهية فكرياً واقتصادياً
أكد المشرف العام على مشروع "سلام" للتواصل الحضاري فيصل بن عبدالرحمن بن معمر، المكانة التي تحتلها المملكة العربية السعودية في الحوار العالمي، ومساهماتها الفاعلة في تحقيق الأمن والسلم العالميين، وحرصها على ترسيخ الاحترام والعيش المشترك ومكافحة التعصب ونبذ الكراهية.
وأشار في كلمته أمام مؤتمر دار الإفتاء الدولي الأول لـ"مركز سلام لدراسات التطرف" المنعقد حاليًا بالقاهرة، إلى استمرار كفاءة نهج المملكة العربية السعودية وقيادتها الحكيمة في القضاء على التطرف والإرهاب بمختلف أشكاله وصوره محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، ودَورها اللافت للتصدي الفاعل لهذه الظاهرة وويلاتها المدمرة للأوطان والعالم بأسره.
ونوّه برؤية المملكة 2030 في تجفيف منابع التطرف والتحريض على العنف والكراهية فكريًّا واقتصاديًّا، مشددًا على أهمية مضامين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، التي تأتي مشددة على أهمية نشر قيم التسامح والوسطية والاعتدال، ونبذ الكراهية والتطرف، التي تضررت منها دول ومجتمعات كثيرة.
وبيّن المشرف العام على مشروع "سلام" للتواصل الحضاري، أن القيادة السعودية نجحت في إبراز جهود المملكة المبذولة في مكافحة التطرف والإرهاب وإيصال صوت ورسالة المملكة للعالم الداعية إلى ضرورة التسامح والتواصل والتنسيق بين مختلف القيادات الدينية في العالم للخروج بتصور وآليات مشتركة لوقف زحف ظاهرة التطرف الديني، لافتًا الانتباه إلى دور المملكة مع الشركاء في العالم لترسيخ أهداف الحوار العالمي، وكذلك دورها الفاعل في تأسيس مركز سلام للتواصل الحضاري.
-
إقرار طرح 25% من "نت وركرس" والإدراج المباشر لـ"الرعاية المستقبلية" في "نمو"يقتصر الطرح على فئات المستثمرين المؤهلين أسواق المال
-
تفكيك شبكة يُشتبه بصلتها بهجوم أمام مقر شارلي إيبدو في 2020توقيف مواطنين باكستانيين وإصدار 14 مذكّرة توقيف الأخيرة
-
وزير العمل الأردني للعربية: نستهدف دمج التكنولوجيا في تطوير سوق العملإستيتية: خطط التدريب والتطوير وإدماج التكنولوجيا ضمن أولويات الحكومة الأردنية قصص اقتصادية