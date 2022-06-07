ماذا قال الكاتب عبد الله حمد الزيد عن فوزه بجائزة أفضل سيناريو طويل؟

استطاع الكاتب عبد الله حمد الزيد أن يقدم نموذجا مميزا للفنان المتعدد المواهب ما بين الكتابة والتمثيل ليصل في نهاية المطاف إلى التميز بعد حصوله مؤخرا على جائزة أفضل سيناريو طويل يحمل عنوان "أوراق من أرشيف القضية رقم 2204" في مهرجان أفلام السعودية خلال دورته الثامنة.

وفي حديثه مع "العربية.نت"، أوضح الزيد أن عمله الأساسي هو باحث في اجتماعيات الثقافة، وهو أيضا ممثل وكاتب للدراما والأدب والصحافة منذ عام 1994.

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وعن نص فيلم "أوراق من أرشيف القضية 2044"، قال: "إنه سيناريو إثارة وغموض عن حكاية جريمة تدور أحداثه في ظل تفاصيل غريبة لمجموعة أشخاص اجتمعوا في مكان واحد، وتحدث جريمة قتل، وتعود بنا القصة للتفاصيل التي تسببت في تلك الجريمة عبر سرد لتاريخ الشخصيات".

وأشار إلى أنه قد قدم مجموعة من النصوص لأفلام قصيرة وأعمال مسرحية وأعمال أدبية، وسبق أن حصل على جوائز عن أحد نصوصه.

وعن فوزه بجائزة أفضل سيناريو: قال: "الحمد الله أن حالفني الحظ، ولا أشك أبدا أن هنالك نصوصا أخرى تستحق الفوز".

وأضاف أن مهرجان أفلام السعودية هو جزء من حكاية التمكين التي يتمتع بها الفنان السعودي وينال عليها ما يستحقه من اهتمام في ظل ما نراه من جهود مؤسسات وقطاعات مختلفة معنية بتطوير الفن السعودي.

وتابع: "أنا مؤمن شخصيا بأن اللغة لا تستطيع عكس المشاعر الحقيقية، وأن تفوز ويتم تتويجك في هذا الحشد الكبير والمتخصص ومن الفنانين والنجوم، هو شعور عظيم جدا. والقصة باختصار أن الفنان السعودي يحظى باهتمام وتمكين ودعم من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات".

وختم حديثه: "شخصيا أنا أتوقع فوز كل نص أكتبه، هي مرحلة من الثقة لدى الفنان بما يكتب، وكل مرة أكتب نصا، لدي يقين لا يساوره شك أنه سينال التقدير. ولكن ربما تكتب عملاً رائعا، وهنالك من يكتب ما هو أروع".

يُشار إلى أن الدورة الثامنة من مهرجان الأفلام السعودية أقيمت خلال الفترة (2 – 9 مايو 2022)، بتنظيم جمعية السينما، والشراكة مع مركز "إثراء"، وبدعم من هيئة الأفلام التابعة لوزارة الثقافة.