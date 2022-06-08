لقاح كورونا
الفلبين تعتمد شهادة التطعيم الرقمية من "توكلنا" للسعوديين
اعتماد هذه الشهادة مشروط بحصول المواطن السعودي على جرعتين أساسيتين وجرعة معززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا
أعلنت السفارة السعودية في مانيلا أن الجهات المختصة في الفلبين قررت اعتماد شهادة التطعيم الرقمية المتوفرة في تطبيق "توكلنا" السعودي.
ونوّهت السفارة بأن اعتماد هذه الشهادة مشروط بحصول المواطن السعودي على جرعتين أساسيتين وجرعة معززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.
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وأوضحت أن هذا الأمر جاء بناءً على قرار من فرقة العمل المشتركة بين الوكالات المعنية بإدارة الأمراض المعدية بالحكومة الفلبينية.
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