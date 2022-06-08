السعودية.. القبض على مقيم مصري يعتدي بالضرب على باكستاني
تداول نشطاء التواصل الاجتماعي المقطع مطالبين بتطبيق العقوبات الرادعة لهذه الممارسات
قبضت شرطة المنطقة الشرقية مقيما من الجنسية المصرية، ظهر في مقطع فيديو يعتدي بالضرب وبألفاظ نابية على مقيم من الجنسية الباكستانية.
وتبين من إجراءات الاستدلال أنه مخالف لنظامي الإقامة والعمل، ولم تتلقَّ الجهات الأمنية بلاغًا من المعتدى عليه في حينه.
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وأُوقف المعتدي واتُّخِذت الإجراءات النظامية بحقه، وأحيل إلى النيابة العامة.
هذا وقد تداول نشطاء التواصل الاجتماعي المقطع مطالبين بتطبيق العقوبات الرادعة لمثل هذه الممارسات.
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