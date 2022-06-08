ضبط 3 أسود في استراحة بالرياض.. وإحالة مالكها للنيابة العامة

باشر فريق من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في السعودية، بالتعاون مع القوات الخاصة للأمن البيئي، التحقيق في بلاغ عن حيازة 3 أسود في استراحة بمدينة الرياض، ما يعد مخالفة لنظام البيئة.

وتمكن الفريق من السيطرة على الكائنات وتخديرها ونقلها إلى وحدة الإيواء التابعة للمركز.

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وقالت القوات الخاصة للأمن البيئي، إن ما ارتكبه المواطن يُعد مخالفة لنظام البيئة واللائحة التنفيذية للاتجار بالكائنات الفطرية، ومنتجاتها ومشتقاتها.

وأوضحت أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالف وإحالته للنيابة العامة، والتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية لتسلم الكائنات بحكم الاختصاص.

وأشارت إلى أن مخالفة حيازة كائنات فطرية مهددة بالانقراض عقوبتها غرامة تصل إلى 30 مليون ريال والسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين.