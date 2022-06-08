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ضبط 3 أسود في استراحة بالرياض.. وإحالة مالكها للنيابة العامة

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ضبط 3 أسود في استراحة بالرياض.. وإحالة مالكها للنيابة العامة
الأسود التي تم ضبطها في إحدى الاستراحات في الرياض

ضبط 3 أسود في استراحة بالرياض.. وإحالة مالكها للنيابة العامة

تم تخدير الأسود ونقلها إلى وحدة إيواء تابعة للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.. أما مالكها فقد تصل عقوبته إلى السجن 10 سنوات وغرامة بـ30 مليون ريال

العربية.نت - مريم الجابر 

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باشر فريق من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في السعودية، بالتعاون مع القوات الخاصة للأمن البيئي، التحقيق في بلاغ عن حيازة 3 أسود في استراحة بمدينة الرياض، ما يعد مخالفة لنظام البيئة.

وتمكن الفريق من السيطرة على الكائنات وتخديرها ونقلها إلى وحدة الإيواء التابعة للمركز.

الأسود التي تم ضبطها في إحدى الاستراحات في الرياض
الأسود التي تم ضبطها في إحدى الاستراحات في الرياض
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وقالت القوات الخاصة للأمن البيئي، إن ما ارتكبه المواطن يُعد مخالفة لنظام البيئة واللائحة التنفيذية للاتجار بالكائنات الفطرية، ومنتجاتها ومشتقاتها.

وأوضحت أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالف وإحالته للنيابة العامة، والتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية لتسلم الكائنات بحكم الاختصاص.

وأشارت إلى أن مخالفة حيازة كائنات فطرية مهددة بالانقراض عقوبتها غرامة تصل إلى 30 مليون ريال والسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين.

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