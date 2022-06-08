فنانة سعودية تُدخل الخط السنبلي إلى عالم التشكيل

بإرادة فنية تمكنت الفنانة السعودية ندى الشدوخي من تحديد هويتها الفنية في مجال الفن التشكيلي الذي احترفته منذ الصغر لتتحول إلى مدرب معتمد من قبل مؤسسة التدريب التقني والمهني، وتقدم موهبتها على طبق من ذهب للراغبات في تعلم هذا الفن، إضافة إلى تميزها في مجال الخط السنبلي ومحاولتها إدخاله ودمجه في عالم الفن التشكيلي.

وفي حديثها "للعربية.نت"، قالت ندى إنها عاشقة للفن من طفولتها حيث كانت تختار الهدايا من والدها لتكون دائما أدوات رسم، وعندما توفرت لها هذه الأدوات قامت بممارسة الفن وصقل موهبتها بالتدريب والممارسة، كما استطاعت أن تطوع موهبتها لرسم اسكتشات، ورسمت ما يقارب 100 صفحة سكتش تعليمي لمادة اللغة العربية التي تقوم بتدريسها.

مادة اعلانية













من أعمال الفنانة السعودية



وتميزت ندى بالدمج ما بين الخط السنبلي والرسم التشكيلي ما جعل للوحاتها بصمة خاصة تميزها عن باقي الفنانين.

وأكدت أنها تخطط لتكون لوحاتها ذات توازن وإيقاع مميز، ثم تقوم باختيار الألوان وتحديد مدى تناغمها في اللوحة، وتشرع في التنفيذ.

وعن واقع الفن والفنانين في السعودية، ذكرت ندى أن المملكة تعيش حالة من الحراك الفني والثقافي بفضل رؤية 2030 في ظل اهتمام عام بالفنان وما يقدمه، إضافة إلى وجود منصات رسمية تضمن حقوق الفنان، وتدفعه إلى المزيد من المشاركات الداخلية والدولية.

وعن البرامج التدريبية، أوضحت الفنانة ندى أنها قدمت العديد من الدورات الفنية للصغار والكبار، التي تركز على أساسيات الرسم والتلوين.



وختمت حديثها بأنها تتطلع لفتح قناة على "يوتيوب" لتعليم أساسيات الرسم والتلوين.