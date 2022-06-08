مهرجان البحر الأحمر السينمائي يعلن عن تحدي صناعة الأفلام خلال 48 ساعة

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن مسابقة تحد جديدة للأفلام القصيرة الهادفة إلى دعم صانعي الأفلام والمبدعين في المملكة، وذلك لإنتاج أعمال سينمائية جديدة خلال 48 ساعة.

يأتي المشروع ثمرة لتعاون كل من المركز الثقافي الفرنسي، والقنصلية الفرنسية في مدينة جدة، والسفارة الفرنسية في مدينة الرياض ومهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي. حيث سيشمل التحدي صانعي الأفلام المبتدئين لتشجيعهم على كتابة فيلم قصير وتصويره وإنتاجه خلال يومين فقط.

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يترأس لجنة التحكيم الممثل الحائز على عدة جوائز ظافر العابدين، وتضم لجنة التحكيم كلاً من المخرج والصحافي الشهير وائل أبو منصور، والمخرج وكاتب السيناريو الفرنسي الحائز على جوائز عالمية كلود موريراس.

وعلق رئيس لجنة التحكيم الممثل ظافر العابدين قائلاً: "إن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الأولى، منحنا لمحة عن صناعة السينما وإمكانياتها في السعودية، من خلال المجموعة الكبيرة والمتنوعة من الأفلام التي تم عرضها آنذاك، وهذه هي مجرد البداية فقط".

وأضاف عابدين: "إن مثل هذا النوع من المسابقات والتحديات يساعدنا في البحث عن المواهب غير المعروفة لاكتشافها وتقديمها للجمهور السعودي والعالمي من خلال تزويدهم بالمعرفة والمهارات والخبرة اللازمة لإنشاء مشاريعهم السينمائية الخاصة، كما أنني أعوّل على الجيل القادم من صانعي الأفلام السعوديين ومتحمس جداً لرؤية إنتاجاتهم القادمة".

ستشمل المسابقة ورش عمل إرشادية مكثفة ستزود المتنافسين بالمعرفة والخبرة اللازمة لتطوير أفكارهم وتحويلها إلى واقع سينمائي ملموس وذلك على مدى ثلاثة أيام، ومن ثم ستليها 48 ساعة لتقوم الفرق المشاركة بكتابة سيناريو الفيلم القصير وتصويره ومعالجته فنياً من البداية وحتى النهاية، وسيعمل القائمون على المسابقة بإملاء ودمج عناصر إضافية مفاجئة لتتصاعد وتيرة التحدي بين المشاركين.

وسيبلغ التحدي ذروته في شهر نوفمبر مع بداية عرض الأفلام المتقدمة، حيث ستمنح لجنة التحكيم جائزتين من تصميم النحات الشهير ربيع الأخرس لأعضاء الفريقين الفائزين، بينما سيتم ابتعاث قادة الفريقين الفائزين إلى فرنسا لاستكمال البرنامج التعليمي المخصص بصحبة مصورين سينمائيين فرنسيين وعالميين وذلك خلال العام القادم 2023.

يذكر أن المسابقة ستقام في شهر يونيو، وستستقطب المواهب في قطاع السينما من السعوديين والمقيمين الذين تتراوح أعمارهم بين 18-25 سنة، وستتشكل كل فرقة من مُشارِكَيْن إلى خمسة مشاركين؛ بقيادة مخرج أو كاتب سيناريو سعودي.