.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

السعودية ترحب بقرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إيران

  • الخط
علم السعودية
علم السعودية
نووي إيران

السعودية ترحب بقرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إيران

السعودية تأمل من الدول الأعضاء في مجلس المحافظين تقديم كامل الدعم للوكالة الذرية ومديرها

دبي _ العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

رحبت الخارجية السعودية، مساء الأربعاء، بقرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إيران.

ودعت السعودية إيران للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية دون مماطلة.

وأعربت السعودية عن أملها في أن تقدم الدول الأعضاء في مجلس المحافظين كامل الدعم للوكالة الذرية ومديرها.

وتبنى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأربعاء، قرار إدانة ضد سلوك إيران النووي.

ووافق المجلس المؤلف من 35 دولة، بأغلبية ساحقة على قرار يدين إيران لعدم تقديمها ما يفسر وجود آثار لليورانيوم في ثلاثة مواقع لم يعلن عنها.

وأفادت مراسلة العربية بأن 30 دولة صوتت لصالح قرار إدانة إيران في مجلس محافظي الوكالة الذرية، فيما عارضته روسيا والصين وامتنعت ثلاث دول عن التصويت.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
العربية 360 | على طريقة جوني ديب.. براد بيت يقاضي أنجلينا جولي العربية 360 | على طريقة جوني ديب.. براد بيت يقاضي أنجلينا جولي
اكتشف المزيد