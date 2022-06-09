السعودية ترحب بقرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إيران

رحبت الخارجية السعودية، مساء الأربعاء، بقرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إيران.

ودعت السعودية إيران للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية دون مماطلة.

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وأعربت السعودية عن أملها في أن تقدم الدول الأعضاء في مجلس المحافظين كامل الدعم للوكالة الذرية ومديرها.

وتبنى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأربعاء، قرار إدانة ضد سلوك إيران النووي.

ووافق المجلس المؤلف من 35 دولة، بأغلبية ساحقة على قرار يدين إيران لعدم تقديمها ما يفسر وجود آثار لليورانيوم في ثلاثة مواقع لم يعلن عنها.

وأفادت مراسلة العربية بأن 30 دولة صوتت لصالح قرار إدانة إيران في مجلس محافظي الوكالة الذرية، فيما عارضته روسيا والصين وامتنعت ثلاث دول عن التصويت.