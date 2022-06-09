مصمم سعودي: هذا سر الدقلة التي ارتدتها زوجة الأمير تشارلز

في حفل اليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث قبل أيام، خطفت كاميلا دوقة كورنوال الأنظار بارتدائها "دقلة" للمصمم السعودي يحيى البشري، التي أهداها إلى زوجها الأمير تشارلز قبل 25 عاماً.

وفي حواره مع "العربية.نت" كشف البشري أنه أثناء زيارة الأمير تشارلز للسعودية كُلف بحياكة زيّ مستلهم من التراث السعودي وتقديمه إلى وريث التاج البريطاني، وفوراً اختار "الدقلة" لتكون الرداء الذي سيعمل عليه، كونها مميزة وملائمة للمناسبات.

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كما أضاف أن "الإنجليز يتميزون بالدقةباختياراتهم الأنيقة، لا سيما العائلة الملكية الحريصة على أفضل الخامات الملبوسة".

قماش كشميري

وقد استعمل البشري قماشا كشميريا خفيفا بلون كحلي، وطرز عليه نقوشا تراثية سعودية مزيناً الدقلة بالقصب الفضي، فيما استغرق العمل شهرا ونصف الشهر ما بين التصميم والتنفيذ.

إلى ذلك، سعى المصمم السعودي لأن تتماشى دقلة الأمير تشارلز مع مختلف المناسبات، وتلبس فوق أي بدلة، وهكذا توصل البشري لتصميم بمواصفات محلية بشكل عصري عالمي مثلما ذكر.

وكان الأمير تشارلز بمعية الأمير خالد الفيصل في أبها، إذ التقيا حينها لعمل معرض فني بلندن، وتفاجأ الأمير البريطاني حينما رأى القطعة.

نقوش عربية وإسلامية

وأضاف البشري: "يهتم تشارلز بالنقوش العربية والإسلامية، ولذلك كانت ردة فعله جميلة حينما رأى الهدية، وبعد هذه المدة ذهلت كما الناس حينما ارتدتها الدوقة بأهم محفل ببريطانيا أمام جمهور غفير".

في موازاة ذلك، يرى المصمم السعودي أن احتفاظ الأمير بالقطعة طوال هذه الأعوام، ينمّ عن تثمينه وتقديره لها واهتمامه العالي الذي تشاركه بذلك كاميلا دوقة كورنوال.

وعبّر البشري عن ابتهاجه إثر تناول الصحف الغربية هذه الإطلالة باعتبارها مميزة ولافته.

في نهاية حديثه أضاف أنه "خلال مدار مسيرته لُقب بمصمم الملوك والأمراء، حيث صمم ملابس لملك السويد، والأردن، بجانب العائلة الملكية السعودية كالملك عبد الله رحمه الله".