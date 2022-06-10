مجندتان بالجوازات تمثلان السعودية في مبادرة طريق مكة بجاكرتا

عبّرت مواطنتان تعملان بالجوازات في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة عن فخرهما بتمثيل المملكة والمشاركة في مبادرة طريق مكة بجاكرتا.

وقالت وكيل رقيب أمل الغامدي، والجندي أول نورة سعد الغامدي، عبر مقطع مصور، إنهما اختيرتا هذا العام للمشاركة في المبادرة في مطار جاكرتا، متطلعتين إلى أداء دورهما في أحسن صورة لتمثيل المملكة ونساء السعودية خير تمثيل، وأكدتا أن خدمة الحجيج شرف للجميع.

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يُذكر أن إطلاق مبادرة طريق مكة في جمهورية إندونيسيا هذا العام جاء استمراراً لجهود المملكة العربية السعودية في التيسير على ضيوف الرحمن، وحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على رعاية ضيوف الرحمن وسقايتهم وإعانتهم والاهتمام بشؤونهم.