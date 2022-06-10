طلاب ثانوية في نجران يكرمون عاملا هنديا.. ما القصة؟

في بادرة إنسانية رائعة، كرّم طلاب مدرسة بن عثيمين الثانوية بنجران عاملاً هندياً يعمل بالمدرسة، عندما علموا بنيته السفر لعائلته.

في التفاصيل التي رواها مدير المدرسة علي آل سوار لـ"العربية.نت" قال: "كان لدينا بالمدرسة برامج جذب بنهاية العام الدراسي للطلاب، ومنها نهائي دوري بين الفصول للطلاب، وكذلك تكريم للفرق المشاركة لدوري المدارس المقام من وزارة الرياضة والتعليم، وأثناء التجهيز للحفل النهائي طلب مني مجموعة من الطلاب أن يكون على هامش الحفل تكريم للعامل "راجو"، خاصة وأنه سيسافر لعائلته، وبصفتي مدير المدرسة وافقتُ ودعمتهم في مبادرتهم هذه، وطلبت منهم التواصل مع رائد النشاط محمد الشرمان، للترتيب لهذه الفقرة".

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وأضاف أنه بعد المشاورات اتفق الجميع على أن يجمعون له مبلغاً مالياً من مصروفهم الخاص، وهو مبلغ رمزي بلغ ٩٠٠ ريال، ولكن قيمته المعنوية كبيرة خاصة أنه من طلاب لا يملكون أي دخل.

كما أضاف "في يوم الحفل وبين الشوطين أخذ الطلاب العامل، وأجلسوه بوسط الملعب، وقدموا له الهدية، فيما تفاعل بقية الطلاب مع الحدث بالهتاف باسم العامل، الذي كان في غاية الفرحة والسعادة لهذه اللفتة اللطيفة من الطلاب".