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السعودية تمنع العمل تحت أشعة الشمس اعتباراً من الأربعاء القادم

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عمالة - تعبيرية

السعودية تمنع العمل تحت أشعة الشمس اعتباراً من الأربعاء القادم

القرار جاء للحد من الإصابات والأمراض المهنية، وتحسين وزيادة الإنتاجية

الرياض - العربية.نت

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تبدأ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، تطبيق القرار الوزاري القاضي بمنع العمل تحت أشعة الشمس على جميع منشآت القطاع الخاص، وذلك اعتبارًا من يوم الأربعاء 15 يونيو 2022م، من الساعة 12 ظهرًا إلى الساعة 3 مساءً، ويستمر العمل به حتى يوم الخميس 19 صفر 1444 هـ الموافق 15 سبتمبر 2022م.

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وتدعو الوزارة أصحاب العمل إلى ضرورة تنظيم ساعات العمل ومراعاة ما نص عليه هذا القرار، للحد من الإصابات والأمراض المهنية، وتحسين وزيادة الإنتاجية، حيث يمكن الإبلاغ عن المخالفات الخاصة بقرار منع العمل تحت أشعة الشمس من خلال التواصل على الرقم الموحد لخدمة العملاء (19911)، أو عبر تطبيق الوزارة المتاح على أجهزة الهواتف الذكية، كما نشرت الوزارة على موقعها (الدليل الإجرائي للسلامة والصحة المهنية للوقاية من آثار التعرض لأشعة الشمس والإجهاد الحراري)، وذلك لاطلاع أصحاب المنشآت وتطبيق ما جاء فيه.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص الوزارة على الحفاظ على سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص، والتزامها بتوفير بيئة عمل صحية وآمنة للعمالة وتجنيبهم ما قد يسبب لهم المخاطر الصحية، وفق اشتراطات السلامة والصحة المهنية.

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