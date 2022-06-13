.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

إطلاق أول مهرجان للسينما الأوروبية في السعودية

  • الخط

إطلاق أول مهرجان للسينما الأوروبية في السعودية

تستقبل الرياض 14 فيلماً من مختلف بلدان أوروبا بين تاريخ 15 و22 يونيو من العام الجاري

العربية.نت - مريم الجابر

نشر في: آخر تحديث:

يطلق وفد الاتحاد الأوروبي ومجموعة الصور العربية للإنتاج الإعلامي المرئي والمسموع، أول مهرجان للسينما الأوروبية في المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال التعاون والشراكة الاستراتيجية.

وتستقبل الرياض 14 فيلماً من مختلف بلدان أوروبا بين 15 يونيو و22 يونيو من عام 2022م، ويتكون من وفد الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع سفارات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومجموعة الصور العربية للإنتاج الإعلامي المرئي والمسموع.

ويضم مهرجان الفيلم الأوروبي أفلاماً من النمسا وبلجيكا، وقبرص، والدنمارك، وإستونيا، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، واليونان، وإيطاليا، إلى جانب مالطا، وبولندا، بالإضافة إلى إسبانيا والسويد.

ويهدف المهرجان إلى تسهيل التبادل الثقافي والترويج للسينما الأوروبية وتوثيق الاتصالات بين صناع السينما الأوروبية والسعودية من خلال تنظيم جانب مخصص للأحداث.

اختيار صور لمصورين سعوديين لتضمينها في جواز السفر السعودي السعودية اختيار صور لمصورين سعوديين لتضمينها في جواز السفر السعودي

من جهته، قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة العربية السعودية، باتريك سيمونيت: "نحن متحمسون جدًا ويسعدني استضافة مهرجان الفيلم الأوروبي الأول في المملكة؛ وبصفتنا الاتحاد الأوروبي نحن حريصون على إضافة إلى مشهد ثقافي نابض بالحياة في المملكة العربية السعودية، يسمو إلى تسهيل التبادل الثقافي والتعريف بالثقافة الأوروبية، إضافة إلى توطيد الاتصالات بين الأوروبيين والسعوديين لتعزيز التفاهم المتبادل".

يُذكر أنه قد تم افتتاح وفد الاتحاد الأوروبي لدى المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ومملكة البحرين في الرياض عام 2004.

ويعمل وفد الاتحاد الأوروبي في العديد من مجالات التعاون بين الاتحاد الأوروبي والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والبحرين، وكذلك دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك الحوار السياسي والقضايا الاقتصادية والتجارية والأمن الإقليمي والتعليم، وكذلك تغير المناخ والانتقال إلى الطاقة والاقتصاد الأخضر.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هل تنجح "التجارة العالمية" في منع حدوث أزمة غذائية بسبب الحرب الأوكرانية؟ هل تنجح "التجارة العالمية" في منع حدوث أزمة غذائية بسبب الحرب الأوكرانية؟
اكتشف المزيد