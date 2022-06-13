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القبض على مواطنين ظهرا في فيديو يعتديان على موظف مركز تجاري

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القبض على مواطنين ظهرا في فيديو يعتديان على موظف مركز تجاري

جرى إيقاف المواطنين المعتديين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة

العربية.نت - نادية الفواز

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قبضت شرطة منطقة الرياض على مواطنين ظهرا في مقطع فيديو يعتديان بالضرب على موظف في مركز تجاري، حيث أوضحت الشرطة في بيان اليوم، "أنه تبين من إجراءات الاستدلال أن الحادثة بسبب خلاف عند صندوق المحاسبة، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة".

وكشف مقطع الفيديو لحظة تعمد شابين الاصطدام بثالث داخل "هايبرماركت"، وقام أحدهما بدفعه وإسقاطه أرضا، وبدأ الاشتباك بينهم، قبل أن يتدخل بعض المتواجدين للحيلولة بينهم.

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