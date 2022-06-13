بعد فوزها بلقب "فنون الطهي العالمية".. هذه أبرز أكلات عسير 

أعلن المعهد الدولي لفن الطهي والثقافة والفنون والسياحة (IGCAT)، اليوم الاثنين، عن فوز منطقة عسير بلقب منطقة فنون الطهي العالمية 2024، كأول منطقة من خارج أوروبا تفوز باللقب الذي يمنح للمناطق التي استوفت المعايير التي طورها المعهد، وأهمها العمل عبر قطاعات التنمية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والبيئية من خلال فنون الطهي، لدعم التنمية الإقليمية المستدامة.

ومن المنتظر أن تتوج عسير باللقب من قبل رئيس المعهد ديان دود في حفل رسمي سيقام في تورينو الإيطالية يوم 24 سبتمبر المقبل.

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الحنيذ

واشتهرت عسير بالعديد من الأكلات والأطباق الشهيرة، منها "الحنيذ" الذي يتصدر مائدة أبها، وتعم شهرته جميع أنحاء السعودية للذة طعمه وطريقة إعداده المميزة، حيث يوضع لحم الضأن في حفرة حرارية مخصصة تسمى المحنذ، يُشعل فيها الحطب ويُوضع فيها نبات المرخ وقطع اللحم، ثم يُغطى بطبقة أخرى من المرخ، وقطعة من القماش، قبل أن تُغطى الحفرة بإحكام، ويُترك اللحم لينضج ساعتين أو ثلاث ساعات، وبعد ذلك يُقدم مع الأرز ويُزين بالمكسرات حسب الرغبة.

العريكة

كما يعد طبق "العريكة" و"العصيدة" من الأطباق الشهيرة والرئيسية والتقليدية في عسير، ويُحَضران غالباً لفصل الشتاء، وبالرغم من تشابههما، إلا أن هاتين الأكلتين تختلفان في طريقة تناولهما وفي الطعم كذلك، فالعريكة أكلة خفيفة وسهلة التحضير، وتُفضل على مائدة الإفطار، وتتكون من عجينة سائلة تُشوى على الصاج، ثم توضع في صحن ويُصَب في وسطها السمن والعسل، وتزين بالتمر على أطرافها، أما العصيدة فتتكون من دقيق ممزوج مع الماء، ومطهو على النار مع تقليب مستمر، حتى يتحول الدقيق إلى عجين، ليُؤكل مع السمن والعسل أو مع المرق واللحم.

التصابيع والشدخ

ومن الأكلات المشهورة التصابيع، أو المصبعة، وهي أكلة تقليدية تقدم في المناسبات والأعراس غالباً، وتتكون من الحليب والدقيق المطبوخ على النار، والمضاف إليه كور العجين، ليُطهى حتى ينضج، وبعد ذلك يُزين قبل التقديم ببعض الزبدة في وسط الطبق.

وأيضا أكلة "الشّدخ" والرِّجْلة، وهما من الخضراوات المحلية، ويتم طهيهما سوياً ليُؤكلا كإدام مع الخبز (مثل الملوخية)، لا تزال هذه الطبخة غير معروفه لكثير من الناس، ولكن تواجدها على السُّفرة العسيرية مهم، لما لها من قيمة غذائية كبيرة وطعم لذيذ.

وتتميز عسير أيضا بخبز "الميفا" أو خبز التنور فلا يمكن الاستغناء عنه حيث يُقدم بجانب أغلب الأطباق العسيرية، ويتميز بطريقة تحضيره حيث يتم تخميره لمدة طويلة ليُفرَد بعد ذلك على شكل مستطيل ويُخبَز في فرن التنور الخاص.