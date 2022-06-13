ولي العهد السعودي يوجه باستضافة مسن يمني لأداء العمرة
تفاعل نشطاء التواصل الاجتماعي مع القصة، داعين لولي العهد أن يكلل الله مساعيه الإنسانية بالأجر والعافية
عبّر مسن يمني عن مشاعر الفرحة والسعادة بعد توجيه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان باستضافته مع أسرته لأداء العمرة.
وظهر المسن في مقطع فيديو تغالبه الدموع، وسرد تفاصيل وصوله بعد توجيهات من ولي العهد. وقال إنه كان ينتظر هذه الفرصة، كما كان يرى الناس يتجهون للعمرة وهو لا يستطيع بسبب ظروفه الاقتصادية وظروف الأسرة.
وتابع حديثه داعيا لولي العهد السعودي بأن يبني له الله قصورا في الجنة بعد أن شرفه بزيارة بيت الله، التي تساوي عنده كنوز الأرض.
وأضاف أنه عرف المملكة ورجالها الطيبين قائلا :"كثر الله خيركم وزادكم من الرجال رجالا، وحفظ المملكة".
وتفاعل نشطاء التواصل الاجتماعي مع القصة، داعين لولي العهد أن يكلل الله مساعيه الإنسانية بالأجر والعافية.
من جهته، غرد المستشار تركي آل الشيخ على حسابه الرسمي في تويتر: "وجه سيدي ولي العهد حفظه الله باستضافة الأخ الكريم من اليمن وأسرته لأداء العمرة.. جعل الله ما دعا به الرجل مستجابا وفي ميزان حسنات قائدنا الملهم أعزه الله.. مملكة الخير والعز والأمن والأمان".
وجه سيدي ولي العهد حفظه الله بإستضافة الأخ الكريم من اليمن وأسرته لإداء العمره ... جعل الله ما دعا به الرجل مستجاب وفي ميزان حسنات قائدنا الملهم أعزه الله ... مملكة الخير والعز والأمن والأمان ❤️🇸🇦 pic.twitter.com/6i7B1xBr1p— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) June 12, 2022
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