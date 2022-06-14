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مشهد لا يصدق.. ذئاب تتمختر فوق حافات جبل طويق

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ذئاب 2
من الفيديو

مشهد لا يصدق.. ذئاب تتمختر فوق حافات جبل طويق

سر ذئاب سود يعرجون في مشيتهم بين حواف الجبل

العربية.نت - نادية الفواز 

نشر في: آخر تحديث:

في مقطع فيديو لطيف، رصد المصور السعودي محمد عبدالله الشبانات، قطيع ذئاب تتجول فوق جبال طويق.

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وأوضح في تصريح لـ"العربية.نت"، أنه من محبي البيئة والحياة الفطرية، حيث يجد راحته في التجول بالصحراء، وتوثيق الطبيعة.

مشهد بديع

كما تابع أنه كان في رحلة برية في جبال طويق جنوب مدينة الرياض بمحافظة الحريق قبل أيام، فشاهد قطيعاً من الذئاب يتجول أعلى الجبل.

وعلى الفور قام بتوثيق ذاك المشهد بعدسة الكاميرا الخاصة به.

ووصف الشبانات ما شاهده بأنه سر ذئاب سود يعرجون في مشيتهم، فاندهش مما رآه.

انقسام الآراء

كذلك عبر عن سعادته لمشاهدة تلك الذئاب، وهي تعود لحياتها الطبيعية وأماكنها في وسط الجزيرة العربية، مشيراً إلى أنها جاءت نتاج الجهود الرسمية بالعناية بالبيئة والحياة الفطرية المنبثقة من رؤية المملكة 2030، التي تهدف لتوفير التوازن البيئي والمحافظة على البيئة والحياة الفطرية ومنع الصيد بشتى أنواعه.

يشار إلى أن الفيديو كان انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وانقسمت الآراء حوله بين خائفين من مهاجمة تلك الحيوانات المفترسة للماشية والأغنام، وضرورة التعامل معها، وبين من اعتبرهم ثروة يجب المحافظة عليها من أجل معادلة الطبيعة، وفق التعليقات.

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