البيت الأبيض: بايدن يتطلع لإجراء حوار مع الملك سلمان وولي العهد

أكد منسق مجلس الأمن القومي للاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربي في تصريحات لـ"العربية" و"الحدث" أن الرئيس جو بايدن يتطلع إلى إجراء حوار مع الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان وفريقه في إطار العلاقات الثنائية، مشددا على أن السعودية شريك استراتيجي لنا على مدى 80 عاما.

وأضاف الثلاثاء (بالتوقيت الأميركي) أن السعودية تلعب دورا استراتيجيا مهما في استقرار اليمن، لافتا إلى أن القمة المرتقبة ستبحث مكافحة الإرهاب وسلوك إيران المزعزع للاستقرار، كما ستتناول الطاقة والاقتصاد العالمي.

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"شريك رئيسي"

كما شدد على الأهمية الكبيرة لعقد قمة مع قادة مجلس التعاون ومصر والأردن والعراق، مؤكدا أن السعودية شريك رئيسي وساهمت في تحسين الأمن في المنطقة.

وقال إن السعودية تعرضت لمئات الهجمات الحوثية بالمسيّرات، مضيفا مواصلة العمل بشكل مستمر مع السعودية بشأن احتياجاتها الدفاعية.

وكان الديوان الملكي السعودي قد أعلن الثلاثاء، أن الرئيس الأميركي سيزور المملكة في 15 و16 يوليو، بدعوة من خادم الحرمين الشريفين.

كما أوضح أن بايدن سيلتقي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس".

يشارك بقمة مجلس التعاون

فيما أعلن البيت الأبيض أن بايدن سيلتقي الملك سلمان وولي العهد، وسيشارك في قمة دول مجلس التعاون الخليجي التي تترأس دورتها المملكة. وقال في بيان إن تلك الزيارة تم التحضير لها على أعلى مستوى وعلى مدى أشهر من قبل مسؤولين ودبلوماسيين كبار في الإدارة الأميركية.

كما أوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير أن الرئيس الأميركي يثمن دعوة الملك سلمان، ودوره القيادي، ويتطلع إلى هذه الزيارة المهمة، وإلى دور السعودية كشريك استراتيجي على مدى ثمانية عقود.

قضايا إقليمية ودولية

وأضافت أن بايدن سيلتقي خادم الحرمين الشريفين في جدة لمناقشة قضايا مهمة إقليمية ودولية، منها الجهود السعودية الأميركية لإنهاء الحرب في اليمن وتوسيع التعاون الاقتصادي والأمني في المنطقة.

إلى ذلك، لفتت إلى أنه إلى جانب مشاركته في قمة دول مجلس التعاون الخليجي، سيلتقي بايدن مسؤولين من الأردن ومصر والعراق، وسيبحث في المملكة قضايا المنطقة وعلى رأسها التصدي لإيران، فضلا عن الوضع في اليمن وأهمية دعم المبادرة الأممية للهدنة، التي أدت إلى أطول فترة من الهدوء منذ سبع سنوات، إلى جانب قضايا الأمن الغذائي والطاقة العالمية. وأشارت إلى أنه سيتم الإعلان عن مبادرات جديدة منها مهام بحرية في البحر الأحمر بمشاركة القيادة الوسطى.