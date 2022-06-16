انطلاق الدورة الأولى من مهرجان السينما الأوروبية بالسعودية

افتتح، الأربعاء، الدورة الأولى من مهرجان السينما الأوروبية بالسعودية، والذي من المقرر استمراره بمدينة الرياض في الفترة ما بين 15 وحتى 22 يونيو، وتم إطلاق المهرجان من قبل وفد الاتحاد الأوروبي ومجموعة الصور العربية للإنتاج الإعلامي المرئي والمسموع.

وانطلق الافتتاح بسينما فوكس Vox The Esplanade في حضور باتريك سيمونيت سفير الاتحاد الأوروبي بالسعودية، بجانب العديد من سفراء الدول الأوربية مثل سفير فرنسا وإيطاليا، المخرج الفرنسي غريغوري ماغني، والمخرج القبرصي ماريوس بايبيريدس، الرئيس التنفيذي لهيئة الأفلام السعودية المخرج عبد الله العياف وعدد من ممثلي الهيئة، والعديد من صنّاع الأفلام السعودية.

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وقال باتريك سيمونيت سفير الاتحاد الأوروبي خلال كلمته التي ألقاها في الافتتاح: "نحتفل الليلة بالصداقة بين الاتحاد الأوروبي والسعودية، وإننا سعداء للغاية لرؤية المشهد الثقافي المزدهر في السعودية والزخم القوي الذي تجلبه رؤية 2030 للثقافة والترفيه لأكبر عدد ممكن من الشعب السعودي. وبالنسبة لنا في الاتحاد الأوروبي، نود دعم هذا الحراك ونفخر بالمساهمة به من خلال فعالياتنا ومبادراتنا مثل شهر أوروبا، والذي اختتم فعالياته الأسبوع الماضي، فضلاً عن مهرجان السينما الأوروبية الذي ينطلق اليوم".

وقالت الرئيس التنفيذي لمجموعة الصور العربية Arabia Pictures (APG)، رؤى يوسف المدني، في حفل إطلاق المهرجان: "أشعر بالسعادة بتحقيق الحلم وإقامة أول مهرجان السينما الأوروبية بالرياض، ونهدف في الدورات القادمة بالتوسع لتشمل أقسام مختلفة للأفلام والبرامج الموازية للمهرجان، وأتوجه بالشكر لكل الداعمين من صانعي الأفلام والإعلاميين الذين تشرفوا بالحضور ومشاركتنا في هذا الافتتاح، وأشكر وفد الاتحاد الأوروبي على التعاون والدعم الذي تم تسخيره لنا، إلى جانب الهيئة السعودية للأفلام على مساندتها، بالإضافة إلى الإشادة لشركائنا الكرام وبشكل خاص سينما فوكس VOX Cinema".

ويستقبل المهرجان 14 فيلمًا من مختلف بلدان أوروبا وهي: النمسا، بلجيكا، قبرص، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، إيطاليا، مالطا، بولندا، إسبانيا، والسويد. وتشمل الفعاليات 4 حلقات نقاشية مع كبار صنّاع السينما بأوروبا، وهي: حلقة نقاشية مع المخرج الفرنسي غريغوري ماغني، يوم الخميس 16 يونيو الساعة 7 مساءً، ومع ماتي روكينباوخ حول الجوانب القانونية في صناعة الأفلام يوم السبت 18 يونيو الساعة 7 مساءً، ومع الكاتب والمخرج القبرصي ماريوس بيبيريديس عن فن الإنتاج المشترك يوم الأحد 19 يونيو الساعة 7 مساءً، وأخيرًا حلقات نقاشية مع ألييرتو باتوتشي حول ميلاد السينما الخضراء.

ويهدف المهرجان إلى تسهيل التبادل الثقافي والترويج للسينما الأوروبية وتوثيق الاتصالات بين صناع السينما الأوروبية والسعودية من خلال تنظيم جانب مخصص للأحداث.

وترعى Vox Cinema هذا الحدث إلى جانب Alliance française ومعهد Goethe وسفارة إيطاليا في السعودية. كما استفاد الحدث من دعم الهيئة السعودية للأفلام.