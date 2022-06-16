بعد ظهور نتائج القرعة.. "الحج والعمرة" توضح سبب تغير الباقات المختارة

ردت وزارة الحج والعمرة على استفسارات بعض الأشخاص، الخميس، بشأن سبب تغير الباقات التي اختارها عدد من حجاج الداخل، بعد ظهور نتائج القرعة.

وأوضحت الوزارة، أن السبب في الأمر هو أن القرعة الإلكترونية لم تتمكن من اختيار أي من الباقات المفضلة مسبقاً لدى المرشح.

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ونوهت بأنه حرصاً منها على منح فرصة أخرى فقد تم ترشيح باقة أخرى من خلال المُتاح منها بنظام القرعة أيضاً، حيث سيكون للمرشح الخيار بقبول الباقة التي رشح لها أو انتظار القرعة القادمة في حال الترشح.

وأعلنت وزارة الحج والعمرة، أمس، نتائج القرعة الإلكترونية للحجاج من داخل المملكة.

وذكرت أنه تم الانتهاء من فرز وترشيح الحجاج، وتم التواصل مع المرشحين لحج 1443هـ من خلال الرسائل النصية لمراجعة الطلب واستكمال التسجيل.

وأضافت أن من لم يُحالفه الحظّ في القرعة الإلكترونيّة، ستكون لديه فرصة لاحقة بالفرز التالي، عندما تتوفّر مقاعد بديلة أو إضافيّة.

وكانت الوزارة قد كشفت عن تسجيل 297,44 طلبا ضمن القرعة الإلكترونية للمواطنين والمقيمين، منها 62% لفئة الذكور و38% للإناث، موضحة أن إجمالي الطلبات المكتملة تجاوزت 217 ألف طلب عبر تطبيق "اعتمرنا"، والبوابة الإلكترونية لحجاج الداخل.

وأوضحت أنه سيتم إرسال رسائل نصية للمؤهلين تمهيداً لإتمام السداد خلال مدة 48 ساعة بوسائل الدفع المعتمدة، مؤكدة أن التحقق من كافة الطلبات المسجلة تم على دفعة واحدة بعد انتهاء مهلة التسجيل، واستيفاء الشروط، دون وجود أسبقية في التسجيل.

وأشارت إلى أن فئة الشباب من 31 – 40 عاماً شكلت النسبة الأعلى بين إجمالي الطلبات، بواقع 38%، تليها الفئة العمرية من 21 – 30 عاماً بنسبة 23%، ثم الفئة العمرية من 41 – 50 عاماً بنسبة 21%، والفئة العمرية من 51 عاماً إلى ما دون الـ65 عاماً بـ12%، فيما كانت الفئة العمرية الأقل من 20 عاماً الأقل على الإطلاق.

ومن جانبه، أكد نائب وزير الحج والعمرة عبدالفتاح مشّاط، أن أعداد الطلبات المستبعدة شكلت نسبة ضئيلة جداً من إجمالي الطلبات، وتركزت أسباب الاستبعاد في عدم استيفاء المسجلين للشروط، أو عدم تطابق المعلومات مع حالة مقدم الطلب، مشيراً إلى أنه تمت إتاحة تعديل الطلبات، وإضافة الخدمات خلال مدة التسجيل التي امتدت لـ10 أيام.

يذكر أن الوزارة كانت قد فتحت التسجيل لحجاج الداخل في 3 يونيو الجاري وحتى 12 من الشهر ذاته، حيث طرحت 3 باقات لأداء المناسك، تشمل: الضيافة (خيام)، والضيافة (خيام مطورة)، والأبراج (منى).